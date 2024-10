Hansi Flick lo deja fuera y se queda sin opciones: la Real Sociedad rechaza su fichaje

Nueve jornadas son suficientes ya para determinar qué apuestas del verano han salido rentables y cuáles se han quedado por el camino. El Barça tuvo que conformarse con confeccionar una plantilla algo limitada y repleta de jugadores jóvenes, muchos de ellos sin apenas experiencia en la élite. Y algunos, como Marc Casadó, por ejemplo, están rindiendo de forma sobresaliente.

Sin embargo, hay otros, como Pau Víctor, de los que se esperaba una gran explotación, que no han terminado de confirmar las buenas sensaciones que dejaron durante los amistosos de pretemporada. El Barça decidió pagar 2,7 millones de euros al Girona en verano después de que el de Sant Cugat del Vallés firmara un curso estelar en su cesión en el filial. Pero ahora Flick apenas cuenta con él y ha pasado a ser una de las opciones menos utilizadas por el técnico teutón en la línea de ataque.

Con apenas 132 minutos disputados hasta el momento, repartidos en 7 duelos, Pau Víctor no ha logrado convencer y sus agentes ya están valorando la opción de que salga cedido. Un préstamo a algún equipo en el que pudiera tener más protagonismo podría ser fructífero para su progresión. Y, según ha informado El Nacional, la Real Sociedad era uno de los destinos que valoraban.

Pau Víctor, solución para las carencias de la Real Sociedad

La temporada del equipo de Imanol Alguacil no ha comenzado nada bien; apenas han ganado 2 partidos de los 9 disputados y habitan en una decepcionante decimoquinta plaza. Y uno de los factores que están propiciando esta difícil situación es una evidente falta de gol. La gran apuesta del verano, Oski Oskarsson, no está rindiendo como se esperaba y Mikel Oyarzabal no es '9' puro; Umar Sadiq ni está ni se le espera.

Con todo, son 7 los goles que ha anotado el elenco donostiarra en los 630 minutos jugados en la competición liguera, 21 menos que el Barça. Y hay que recordar que también juegan Europa League. Pero, pese a estas necesidades, Imanol Alguacil, según la fuente anteriormente mencionada, habría descartado la opción de traerse cedido a Pau Víctor. El técnico vasco prefiere contar con un delantero experimentado que garantice goles y no con otra apuesta.

Al Barça, por su parte, tampoco le desencantaría la idea de que Pau Víctor pudiera marcharse cedido en enero en busca de minutos. Es evidente que todavía no está ni siquiera cerca de poder competirle el puesto a un Robert Lewandowski celestial. Y por las bandas tiene que lidiar con una dura competencia con Ferran Torres y Ansu Fati, los suplentes de Lamine Yamal y de Raphinha.