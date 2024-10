El Barça toma una decisión: venta activada, de 80 a 100 M€, Ilkay Gündogan tenía razón

La temporada pasada, Ilkay Gündogan emergió como una de las piezas clave en el FC Barcelona. Su rendimiento fue excepcional y demostró un liderazgo notable. Jugó 48 partidos, marcó cinco goles y firmó 13 asistencias.

Además, fue sin duda la brújula de un Barça muy tocado que no terminó de encontrarse a lo largo de la temporada. Sobre todo, después de lo ocurrido en Montjuic el 16 de abril de 2024.

En dicho periodo, el FC Barcelona cayó eliminado de la Champions League ante el PSG. Un gol de Raphinha en el minuto 12 encarrilaba el encuentro, pero la expulsión de Ronald Araujo en torno al minuto 30 terminó por condenar a los locales.

Tras el encuentro, Ilkay Gündogan fue crítico con la falta de madurez del equipo, lo que generó polémica dentro del vestuario. Y en concreto, Ronald Araújo se ubicó como uno de los principales señalados por estas palabras tras su incomprensible expulsión.

"Si no estás preparado para admitir errores, no puedes tener éxito"

Las palabras de Ilkay Gündogan no fueron bien acogidas por Ronald Araújo. De hecho, a partir de ese momento se produjo un cruce de declaraciones entre ellos que casi provoca una fractura en el grupo.

Ilkay Gündogan dejó claro que "si no estás preparado para admitir errores, no puedes tener éxito; en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón". Una afirmación que Ronald Araújo replicó diciendo que no respondería al alemán porque tiene "valores y códigos que hay que respetar".

Sin embargo, parece que las declaraciones de Ilkay Gündogan hicieron mella en la cúpula del Barça, pues el futuro de Ronald Araújo en el Camp Nou no está para nada asegurado. De hecho, con su contrato finalizando en 2026, Deco y Laporta planean activar su renovación para poder venderlo más caro.

El objetivo es hacer negocio con Ronald Araújo: de 80 a 100 millones

En enero, el Barça pedía 80 millones de euros por Ronald Araújo. Sin embargo, la renovación aumentará esas demandas a 100 millones de euros. Por ahora, el principal interesado en fichar a Araújo es el Bayern de Múnich, que ve en él una pieza importante para reforzar su defensa.

A pesar de su rendimiento, Ronald Araújo ha mostrado dificultades para asumir un rol de liderazgo y ello no gusta en 'Can Barça'. De este modo, el Bayern de Múnich sigue de cerca la situación de cara al verano de 2025, que se presenta como una ventana clave para el futuro de Ronald Araújo.