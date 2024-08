La petición de Hansi Flick al Barça por lo que sucede con Ferran Torres: 'No puede...'

Ferran Torres fue titular en el primer partido de LaLiga EA Sports que el Barça disputó contra el Valencia en Mestalla, pero su situación ya preocupa hasta al más optimista. El DT Hansi Flick, quien apostó por Ferran Torres ante la baja de Dani Olmo, quiso darle alas, pero se ha puesto en contacto con el Barça para buscar soluciones. Hansi Flick tenía dudas con relación al rendimiento de Ferran Torres, pero ahora se han acentuado y lo que sucede no se puede permitir en un club como el Barça.

Uno de los primeros pasos del nuevo Barça de Hansi Flick será desprenderse de futbolistas cuyo papel ha sido secundario y que, por lo tanto, no deberían ser importantes este curso. Cuando hablamos de estos jugadores resulta imposible no poner la lupa sobre el delantero valenciano Ferran Torres, quien tiene muchos números de abandonar el Barça durante este mercado de fichajes. Ferran Torres no se quería mover, pero ahora Hansi Flick se ha puesto a liderar este asunto y ha pedido una reunión urgente con el Barça para cerrar esta carpeta.

Ferran Torres llegó al Barça de Joan Laporta de la mano de Mateu Alemany y, tras varias temporadas sin acabar de ser determinante, no formará parte del proyecto de Hansi Flick. La decisión por parte del Barça ya está tomada y, por ende, será totalmente irrevocable. Además, por si no fuera suficiente, el Barça de Joan Laporta se ha dado cuenta de otro gran conflicto que está sucediendo con Ferran Torres en el vestuario.

Ferran Torres juega por decreto, Hansi Flick se reúne con el Barça para acabar con la pesadilla: "Que no venga..."

Ferran Torres estaba convencido de que podría acabar de cautivar a Hansi Flick, pero lo cierto es que el extremo valenciano ya no tiene energías para revertir su complicada situación. Su adaptación al Barça no fue sencilla, pero el aficionado culer, al igual que Hansi Flick, se ha cansado de esperar y quiere que Ferran Torres salga del club este verano. Ferran Torres tiene algunas ofertas de la Premier League y, tras el último movimiento de Hansi Flick, no tendrá más remedio que empezarlas a estudiar con mucha más atención que antes.

El delantero del Barça Ferran Torres (23 años, Foios) es, muy probablemente, uno de los pocos jugadores del primer equipo que se ha revalorizado durante la pasada temporada. El 'tiburón' valenciano llegó muy cuestionado a inicios de pretemporada, pero fue capaz de revertir las críticas con trabajo, esfuerzo y disciplina al servicio del equipo del egarense Xavi Hernández. Torres cerró la temporada con unos registros que le situaron entre los futbolistas más productivos del Barça, motivo por el cual el club quiere aprovechar para hacer caja.

Hansi Flick quería esperar a ver cómo se desenvolvía Ferran Torres, pero las pruebas no han podido ir peor y el jugador valenciano ha quedado visto para sentencia. Hansi Flick apostó por Ferran Torres contra el Valencia, pero sus números fueron paupérrimos y sus sensaciones fueron todavía peores, especialmente cuando fue relevado por Pau Víctor, exfutbolista del Girona FC. Pau Víctor sí que entra en los planes de un Hansi Flick que se ha cansado: ha pedido una reunión urgente con el Barça para hablar del delantero Ferran Torres.

La petición de Hansi Flick al Barça por lo que sucede con Ferran Torres: 'No puede...'

Hansi Flick sabe de primera mano que el Barça está muy tocado económicamente y que, por consiguiente, acudir al mercado de fichajes de verano está siendo una odisea. Ahora bien, Hansi Flick no quiere dejar pasar ni una y, por ende, quiere que la exigencia sea máxima, especialmente por parte de aquellos futbolistas internacionales y mucho más veteranos.

Ferran Torres logró transformar las críticas por elogios y que su valor vaya en alza. Ante ello, desde la junta directiva tienen claro que el de Foios deberá ser utilizado como moneda de cambio para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada oficial. Y es que, además, Hansi Flick ha pedido reunirse con el Barça para tratar lo que está sucediendo con un Ferran Torres que sigue muy desacertado sobre el terreno de juego.

Hansi Flick ha expresado una clara petición al Barça: no se puede permitir lo que está sucediendo con Ferran Torres, especialmente durante estos primeros compases de temporada oficial. El nuevo entrenador del Barça ha hablado con Joan Laporta para que cierre la venta inmediata de Ferran Torres, que cuenta con ofertas de Inglaterra y de Arabia. El Barça no espera sacar mucho por Ferran Torres, pero Hansi Flick ha quedado muy decepcionado y no cuenta con el valenciano para esta temporada.