El Barça revoluciona el mercado, 75M€ preparados para fichar ya al nuevo Vitor Roque

Vitor Roque fue el único fichaje del Barça durante el pasado mercado de fichajes de invierno y, ahora, ocho meses después, se convertirá en la primera gran venta del club culer. El delantero centro brasileño no se adaptó a las exigencias de Xavi Hernández y tampoco ha sido capaz de convencer a un Hansi Flick que considera que no tiene nivel Barça. Con todo ello, el Barça ya prepara una gran revolución para este final de mercado de fichajes: 75M€ listos para fichar al nuevo Vitor Roque.

El Barça anunció a bombo y platillo el fichaje de Vitor Roque, pero lo cierto es que el killer brasileño no se ha adaptado y su llegada debería provocar dimisiones. Vitor Roque, que ni siquiera ha sido inscrito en LaLiga EA Sports, ya prepara su salida del Barça en dirección a Portugal, donde el Sporting de Lisboa ofrecería unos 30M€. El Barça de Joan Laporta, que necesita volver a ilusionar al culer, ya prepara la revolución final del mercado de fichajes: 75M€ listos para relevar a Vitor Roque con un crack.

Vitor Roque ha terminado siendo la gran decepción del verano en Can Barça, pero Joan Laporta quiere devolverle la ilusión al culer y, por ende, cerrará el fichaje de un delantero. Hansi Flick solo cuenta con Robert Lewandowski y con Pau Víctor, por lo que Laporta tendrá que acudir al mercado de fichajes y la vista está puesta en una figura concreta. Hablamos de un goleador que recuerda a Vitor Roque y que, según ha podido saber 'e-Notícies', ya ha dado su 'ok' final al Barça, que prepara unos 75 millones de euros.

Vitor Roque, venta obligada por parte de Joan Laporta: "El Barça quiere dinero para cerrar el fichaje del verano..."

Vitor Roque aterrizó en el Barça durante el pasado mercado de fichajes de invierno, pero el club ya le busca una salida para tener espacio para el nuevo punta de moda. El '9' brasileño llegó al Barça para convertirse en el relevo ideal de Robert Lewandowski, pero lo cierto es que Roque no ha decepcionado hasta al más optimista en Can Barça. Xavi Hernández le puso la cruz y apenas participó, pero las sensaciones con Hansi Flick no han sido mejores y el Barça ha reaccionado cerrando el fichaje de una perla europea.

Vitor Roque ni tan siquiera ha sido inscrito en LaLiga, señal de que el Barça no tiene margen salarial y de que, como era lógico, se trabaja en su venta. Deco trabajó intensamente para cerrar el fichaje del carioca Vitor Roque, pero lo cierto es que ha terminado siendo un auténtico desastre tanto económicamente como a nivel deportivo. Con todos estos condicionantes, Joan Laporta ya quiere revolucionar el mercado de fichajes con la llegada de un nuevo ariete goleador que, inmediatamente, ilusione y ofrezca rendimiento en el Barça.

Laporta sabe que quedan pocos días para el cierre del mercado de fichajes de verano y, por ende, entiende que será vital apresurarse para cerrar el fichaje del nuevo Vitor Roque. Las urgencias en el Barça son las que son, pero antes tocará cerrar la salida de un Vitor Roque que sigue sin adaptarse a las exigencias de LaLiga EA Sports. El Barça quiere olvidar ya el fichaje de Vitor Roque y solo espera recuperar los 30 millones de inversión inicial para gastar, posteriormente, 75 en el nuevo crack mundial de moda.

El Barça revoluciona el mercado, 75M€ preparados para fichar ya al nuevo Vitor Roque

Vitor Roque saldrá del Barça durante este mismo mercado de fichajes de verano, la decisión por parte de la entidad culer está tomada y es del todo definitiva. Joan Laporta confiaba mucho en el goleador brasileño, pero el rendimiento de Roque le ha obligado a trabajar con urgencias y a cerrar un nuevo fichaje tasado en 75 millones.

El Barça busca recambios y nuevas piezas que eleven el nivel competitivo del primer equipo masculino que lidera Hansi Flick. Nico Williams era la prioridad, pero Hansi Flick cree que su Barça también necesita un punta centro de nivel y de más talento que el carioca Vitor Roque. Roque llegó al Barça buscando adaptarse al ADN y a la filosofía del club culer, pero resulta evidente que el brasileño no ha terminado de hacerse del todo a la idea.

Tras el fichaje frustrado de Vitor Roque, el Barça revolucionará el mercado con un fichaje bestial por 75 millones de euros, que se podrá inscribir con salidas como la de Gündogan. El problema del Barça no es de dinero líquido, es de margen salarial, por lo que con un par de salidas el Barça entiende que podrá inscribir a Viktor Gyokeres. El delantero centro sueco gusta mucho en Can Barça y la venta de Vitor Roque podría acabar de facilitar su llegada, tasada en 75M€ según fuentes del Barça.