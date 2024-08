Joan Laporta añade a uno de sus fichajes a la lista de intocables: 'El ambiente se...'

Joan Laporta continúa su labor al frente del Barça con una estrategia clara: consolidar el núcleo duro de jugadores intocables que garanticen el éxito a largo plazo del equipo. En este contexto, el presidente culé ha decidido blindar a uno de sus fichajes más recientes, consolidando su rol como pieza clave en el proyecto de Hansi Flick.

El ambiente en Can Barça está en constante evolución, y la planificación deportiva no solo se centra en nuevas incorporaciones, sino también en la preservación de los talentos ya presentes. La presión económica y las dificultades derivadas del Fair Play son una constante, pero Joan Laporta ha dejado claro que no todos los jugadores están en el mercado.

Un eje ideal para la retaguardia de Joan Laporta

El futbolista que ha captado la atención de grandes clubes europeos es Andreas Christensen. El central danés, quien llegó al Barça en 2022, ha demostrado ser un pilar en la defensa del equipo catalán. Su serenidad con el balón y su capacidad para anticipar jugadas lo han convertido en un activo valioso, su protagonismo no ha pasado desapercibido en el panorama internacional.

Recientemente, el Newcastle ha mostrado interés en Christensen. El club inglés está en busca de refuerzos para fortalecer su línea defensiva y ve en el jugador de la entidad de Joan Laporta una opción de lujo. La primera opción para el Newcastle era Marc Guéhi, del Crystal Palace, pero la complejidad de esa operación ha hecho que el nombre de Christensen cobre fuerza como una alternativa viable.

Su suplencia en Mestalla frente al Valencia levantó sospechas sobre su futuro. Sin embargo, fuentes cercanas al club aseguran que su ausencia fue meramente circunstancial y no responde a ninguna intención de venta. A pesar del interés del Newcastle, el Barça no está dispuesto a dejar salir a Christensen salvo que llegue una oferta irrechazable.

Christensen, uno de los pilares del Barça de Joan Laporta

El objetivo del Barça es claro: mantener la base de su proyecto, y en esa visión, Christensen ha sido identificado como uno de los pilares defensivos de cara al futuro. Joan Laporta ha añadido su nombre a la lista de "intocables", junto a jóvenes promesas como Pedri y Gavi. El ambiente en el vestuario es positivo, y tanto el jugador como el cuerpo técnico están alineados en su compromiso hacia el club.

Sin embargo, la presión financiera siempre será un factor. Aunque el Barça no tiene la intención de vender a Andreas Christensen, una oferta que ronde los 60 o 70 millones de euros podría abrir las puertas a una negociación. No obstante, el mensaje desde la directiva es firme: el danés es una pieza clave para el futuro del equipo, y su salida no está en los planes inmediatos del club.