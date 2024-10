Oficial, Lamine Yamal confirma un secreto a voces: Florentino se tira de los pelos

La noche del lunes fue histórica para el Barça. Después de haber vivido una semana mágica en la que apabullaron a dos de sus grandes rivales como Bayern y Real Madrid, los culés arrasaron también en la gala del Balón de Oro. Más allá de la polémica con Vinicius, con la que muchos de los argumentos de aficionados blaugranas quedaron corroborados, la mayoría de los premiados eran jugadores del Barça.

Sin ir más lejos, Aitana Bonmatí repitió como Balón de Oro y el Barça Femenino fue galardonado como mejor club del mundo. Además, el broche de oro lo puso un Lamine Yamal que fue reconocido como el joven con más talento del globo terráqueo. Es decir, el jugador del Barça pudo llevarse el trofeo Koppa para su vitrina personal.

El premio no es más que un reconocimiento material a lo que Lamine Yamal viene demostrando desde hace ya unos meses: no hay nadie a su nivel. Al menos, no en su posición. Y esta gran explosión del internacional con España ha supuesto un alivio para Joan Laporta, quien, afortunadamente, perdió una batalla con Florentino Pérez; situación que, desde luego, le ha acabado beneficiando.

Arda Güler, dirección contraria

La cuestión es que Arda Güler estuvo muy cerquita de convertirse en jugador del Barça el pasado verano de 2023, pero finalmente el Real Madrid se acabó imponiendo en la pugna. El turco viajó a la capital y se consagró como un joven con muchísimo talento. Sin embargo, la realidad es que Carlo Ancelotti no está confiando en él y apenas está pudiendo demostrar su nivel. Así pues, podemos decir, sin escrúpulos, que en la actualidad Lamine Yamal es mejor que Arda Güler.

Y, por esto, mientras en los despachos del Barça celebran paradójicamente no haber podido completar un fichaje deseado, en los del Bernabéu se tiran de los pelos. Son apenas 292 minutos los que ha jugado Arda Güler con la carcasa blanca en este curso; cifras, desde luego, impensables para un joven talento que debe mamar minutos para seguir curtiéndose. Y, por ahora, no ha sido capaz de participar en ningún gol de su equipo; cero goles y cero asistencias.

En este orden de ideas, algunos rumores apuntan a que Arda Güler podría marcharse del Real Madrid más pronto que tarde en búsqueda de minutos. Aquel extremo turco por el que el presidente merengue invirtió 20 millones, de momento, no ha resultado ser el que se esperaba que fuera. Y en el Barça, por qué no, lo celebran; ellos sí que tienen a una verdadera perla, Lamine Yamal, que está pulverizando todos los registros.