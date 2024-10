El amigo de Rodri se deja querer por el Barça: Deco da el OK a su fichaje

El Barça es, sin duda, el equipo de moda. El equipo de Hansi Flick está desprendiendo un fútbol de primerísimo nivel que está resultando imparable para cualquier rival que se le ponga delante. Y es que seguramente, en estos instantes no haya ningún club a la altura del culé.

Pero, pese a todas las buenas nuevas que están llegando a la Ciudad Condal en estos primeros compases de la temporada, el Barça mantiene su ambición intacta y mira hacia el futuro. Ya sabemos de sobra que el pasado verano no pudieron cerrar la plantilla de la forma que les hubiera gustado y que, por ende, quedaron algunas operaciones en la chistera. Unas operaciones que ya han decidido en la cúpula directiva que intentarán retomar en el mercado estival de 2025.

Y uno de los grandes deseados por todos en el Barça es un Álex Baena que no cesa en demostrar que se merece jugar en un elenco transatlántico. A sus 23 años sigue siendo el futbolista más resolutivo del Villarreal, sumando ya 1 gol y 5 asistencias en los 10 duelos que ha disputado hasta la fecha. Partido a partido sigue creciendo como futbolista y en el Barça están como locos porque pueda vestir la carcasa azul y grana más pronto que tarde.

Álex Baena, un amor correspondido

Pero el Barça no es el único actor interesado en que esto se produzca. El propio Álex Baena ha reconocido en varias ocasiones que le gustaría formar parte de la entidad culé. "Jugar en el Barça es uno de mis mayores sueños porque es el mejor equipo del mundo", reconoció abiertamente en una entrevista.

Y su amor confeso no se quedó ahí, sino que más tarde sigo abriéndole las puertas al Barça: "Me gusta el estilo de juego del Barça, la posesión, el balón, siempre están atacando y creo que me beneficia". Estas palabras las proclamó durante la concentración con la selección española en la Eurocopa. "Si llega una oferta, nos sentaremos y hablaremos", añadió.

Al final, aunque Deco llegó a reunirse con su agente, no se pudo llegar a cerrar el acuerdo entre clubes, pues el Barça estuvo enormemente condicionado por su delicada situación financiera. No obstante, todo apunta a que este verano un gallo muy diferente puede cantar y Joan Laporta podrá cumplir uno de sus grandes caprichos. Deco, por supuesto, está más que de acuerdo con tratar de acometer este fichaje; Hansi Flick también.

Dicen que hay historias de amor que están condenadas a producirse, por muy complejas que se antojen las circunstancias. Y esta, sin duda, es una de ellas. La única barrera son los 60 millones de cláusula de rescisión que figuran en el contrato de Álex Baena. El Barça, sin embargo, estudiará la forma adecuada para que pueda cerrarse esta operación de una vez por todas.