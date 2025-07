Nico Williams estuvo cerca del Barça y Hansi Flick estaba muy ilusionado con su fichaje, pero el delantero español decidió renovar con el Athletic Club tras flirtear con el club culer. Tras el 'batacazo' provocado por el adiós de Nico Williams, el Barça empezó a trabajar en un fichaje del nivel del navarro, pero Hansi Flick ha pedido que todo se paralice. ¿El motivo? Hansi Flick tiene otro objetivo y ya cuenta con el 'OK' final del jugador, que todavía no había salido en ninguna quiniela durante este mercado de fichajes de verano.

Hansi Flick quería a Nico Williams, pero una vez todo se ha cancelado, el entrenador alemán ha pedido que "no se fiche por fichar" y el Barça lo está agradeciendo. De hecho, Hansi Flick ha pedido que el Barça no puje ni por Luis Díaz ni por Marcus Rashford ni tampoco por Rafael Leao, pues tiene otra alternativa mucho mejor. El Barça trabajaba para fichar a Luis Díaz y, en caso de no ficharle, cerrar la llegada de Marcus Rashford, pero Hansi Flick se ha puesto las pilas para cancelarlo todo.

Tras el 'no' final de Nico Williams, Hansi Flick acabó algo tocado, sobre todo porque estaba muy ilusionado con el fichaje del español, clave en el Athletic Club. La prioridad de Hansi Flick y del Barça era el pequeño de los Williams, pero ahora que no se ha podido fichar, el entrenador alemán ha pedido calma y mucha paciencia. El Barça lo ha entendido y lo respetará, sobre todo porque sabe que Hansi Flick tiene otro gran objetivo que está cerca de ser oficial en este mismo mercado de fichajes.

Oficial, Hansi Flick cancela el fichaje del nuevo Nico Williams: 'Tiene otro objetivo'

Hansi Flick no quiere que el Barça tire el dinero, por decirlo de forma cruel, en fichajes como los de Luis Díaz o Marcus Rashford. De hecho, según ha podido saber 'e-Notícies', el entrenador alemán apostaría antes por el inglés que por el colombiano, sobre todo porque Rashford llegaría dispuesto a aceptar un rol de suplente. Ahora bien, Hansi Flick no piensa en ninguna de estas variantes, ni tampoco sueña con Rafael Leao, que había vuelto a sonar con fuerza tras la llegada de Mendes a Barcelona.

Hansi Flick está molesto con Nico Williams, pero prepara un plan alternativo que dejará colapsado el mercado de fichajes de verano. "Hansi Flick tiene un plan", aseguran fuentes del Barça, que están muy ilusionadas con el trabajo continuista del entrenador alemán, quien considera que tiene una de las mejores plantillas del mundo.

Ni Rashford ni Luis Díaz ni tampoco Rafael Leao: este es el nuevo fichaje del Barça, sirve para olvidar a Nico Williams

Hansi Flick quiere que el extremo titular del Barça siga siendo Raphinha, motivo por el que ha frenado los fichajes de Rashford y de Luis Díaz, ambos dispuestos a venir. Tras el 'no' de Nico Williams, Hansi Flick ha sido claro con el Barça: mejorar tirar de la Masia, pues el gran objetivo será relevar a Robert Lewandowski el año próximo.

Dicho de otra manera, Hansi Flick tiene un plan alternativo a Nico Williams y este se llama Jan Virgili. Virgili, internacional con las categorías inferiores de España, es uno de los grandes talentos del Barça y está dejando una gran impresión en esta pretemporada con el primer equipo de Flick.

Según ha avanzado la 'SER', Virgili viajará con el primer equipo a la gira de pretemporada y Hansi Flick asegura que tiene opciones de quedarse durante toda la temporada oficial. El Barça se ha reunido con Hansi Flick y ya tiene al nuevo Nico Williams: es Jan Virgili, que tendrá muchas oportunidades próximamente y que gusta y mucho a Hansi Flick.