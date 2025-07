Fabrizio Romano, periodista deportivo italiano, destaca por su fiabilidad a la hora de informar sobre el mercado de fichajes y ahora ha lanzado una bomba informativa vinculada al futuro de Rodrygo. El brillante delantero del Madrid, que apenas jugó durante el Mundial de Clubes, está en venta y Fabrizio Romano ya se ha atrevido a dar algunos detalles sobre su próximo equipo. Muchos aseguran que el Barça estará en la pelea por fichar a Rodrygo, extremo izquierdo brasileño, algo sobre lo que Fabrizio Romano ha hablado en estas últimas horas.

Oficial, Fabrizio Romano confirma el futuro inesperado de Rodrygo: 'El Barça le ha...'

El futuro de Rodrygo sigue siendo incierto a estas alturas de mercado de fichajes, pero fuentes del Real Madrid aseguran que el brasileño abandonará el club blanco pase lo que pase. Dicho lo cual, solo queda saber el club en el que jugará Rodrygo, que parece que podría verse las caras con el Real Madrid de forma habitual: ¿Será el Barça?

Existe una corriente de opinión entre el barcelonismo que destaca por la voluntad de que Rodrygo llegue al Barça. "Es el extremo izquierdo que necesitamos y vendría con los ojos cerrados", aseguran aficionados del Barça, que sueñan con el fichaje del brasileño por la entidad que preside Joan Laporta. El Barça, por su parte, se mantiene al margen, aunque no descarta que Rodrygo termine vistiendo los colores culers, sobre todo porque gusta y mucho a Hansi Flick.

Ahora bien, a pesar de todas estas informaciones, Fabrizio Romano ha roto su silencio para hablar sobre el futuro de un Rodrygo que no tiene muchas opciones de seguir en Madrid. Fabrizio Romano ya ha hablado sobre el futuro de Rodrygo y ha destacado que "todo se empezará a mover en estos próximos días", aunque el periodista ha descartado un posible destino.

Según explica Fabrizio Romano en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), Rodrygo está centrado en Europa y no valora en absoluto la propuesta bestial del Al-Nassr de Arabia Saudí. El Barça sigue manteniendo el secretismo, aunque fuentes del club culer no descartan pujar por hacerse con el fichaje de Rodrygo, que no entra en los planes de Xabi Alonso.