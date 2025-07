Karim Benzema es, para muchos, uno de los mejores delanteros de la historia del Real Madrid y de la historia del fútbol en general. Karim Benzema se encuentra en el tramo final de su carrera, pero su leyenda dura y perdurará en el entorno madridista, que todavía no ha disfrutado de otro goleador como él. De hecho, hay una estrella que llegó a ser comparada con Karim Benzema y que, si nada cambia, volverá a jugar en el Bernabéu: Ancelotti se lo cargó, está de regreso.

El Bernabéu ya se está poniendo de gala para recibir a un delantero que llegó a ser comparado con el francés Karim Benzema, una de las mayores leyendas del Real Madrid. Eso sí, por muchas comparaciones que se hicieran, el nivel de Karim Benzema jamás ha sido superado, principalmente porque es uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol. Tras ser cuestionado y 'machacado' por Carlo Ancelotti, dicho delantero está a un paso de volver a jugar en el Santiago Bernabéu.

Carlo Ancelotti destacó por ser un entrenador fiel a los suyos y que raramente se dejaba guiar por los jóvenes talentos del futuro. Ancelotti era muy suyo, lo que hizo que un delantero que era mejor que Karim Benzema se quedara a las puertas del cielo. Ahora, si nada se tuerce, el llamado nuevo Karim Benzema regresará al Bernabéu: todo está listo, dicho delantero volverá a marcar goles en LaLiga española.

Era mejor que Karim Benzema, Ancelotti se lo cargó, pero vuelve: jugará en el Bernabéu

Karim Benzema es uno de los mejores delanteros de la historia del Real Madrid y, por el momento, no ha habido nadie que iguale su nivel de fútbol en la capital. Hubo un delantero que estuvo cerca de superar a Karim Benzema, pero solo fueron especulaciones, pues lo cierto que, bajo la tutela de Ancelotti, jamás se adaptó al Real Madrid.

Eso sí, no triunfar en el Real Madrid no es sinónimo de ser un mal jugador de fútbol. En la historia del Real Madrid ha habido muchas estrellas que no se han sabido adaptar al nivel de juego del Real Madrid, uno de los clubes más radicales del planeta. Tras fracasar con Ancelotti, el llamado nuevo Karim Benzema tendrá su reválida: vuelve al Santiago Bernabéu, jugará en la capital de España la próxima temporada.

Se decía que sería mejor que Karim Benzema, pero todo eran especulaciones y sueños que quedaron en nada. Hablamos del delantero serbio Luka Jovic, de 27 años de edad y con pasado en el Real Madrid.

Jovic no se adaptó al Real Madrid y Ancelotti se lo cargó, pero ahora regresará al Bernabéu de la mano del Oviedo, club que acaba de subir a Primera División. Según ha avanzado el 'Diario AS', Jovic interesa al Oviedo de Veljko Paunovic, equipo que busca reforzarse para su nueva aventura en la élite. Jovic ha terminado contrato con el Milan italiano y, por lo tanto, llegaría libre al Oviedo: el nuevo Karim Benzema está a nada de volver a jugar en el Bernabéu.