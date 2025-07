Lo que ha hecho Lamine Yamal es alucinante: el Barça se ve obligado a compartirlo

Lamine Yamal es, sin lugar a dudas, el gran protagonista en la actualidad culé. Con tan solo 18 años, el de Rocafonda ha renovado su contrato con el Barça hasta 2031, asegurando su futuro en el club y ganándose un lugar privilegiado en el vestuario. La directiva le ha confiado el mítico dorsal '10', el cual ha lucido Messi durante años, así que ahora, Lamine, se presenta definitivamente como el heredero natural del astro argentino.

No hay duda de su potencial. A lo largo de la temporada, Lamine Yamal ha demostrado una y otra vez su capacidad para brillar, anotando goles, repartiendo asistencias y dejando sentados a rivales de gran renombre. Su habilidad para realizar regates imposibles y su visión de juego le han permitido marcar la diferencia en los partidos más exigentes.

Lo que hace Lamine Yamal sorprende a todos

Lamine Yamal ha brillado en los escenarios más grandes del mundo. En la semifinal de la Champions League, contra el Inter de Milán, la perla de La Masía destacó con una actuación para el recuerdo; y en el Bernabéu dejó su sello. Pero no solo ha dejado huella con el Barça, también con la Selección Española.

Con La Roja, Lamine se destacó como el mejor con un golazo a Francia en las semifinales de la Eurocopa. Ese gol fue una muestra clara de su calidad técnica y su frialdad ante la portería, consolidando su nombre como uno de los grandes talentos del fútbol mundial.

Lamine Yamal también lo hace entrenando: el vídeo del que todos hablan

Lo que muchos no saben es que la magia de Lamine Yamal no es solo fruto de su instinto en los partidos, sino también del trabajo constante en los entrenamientos. En la última sesión del Barça protagonizó una acción para el recuerdo en la que, con una rapidez impresionante, se deshizo de Gavi y Lewandowski. Ejecutó un regate que los dejó literalmente sentados, así que el club ha tenido que compartir la imagen en sus redes con un mensaje muy contundente: "Lamine no tiene sentido".

La jugada de Lamine Yamal ha dejado sin palabras a los presentes en el entrenamiento, y rápidamente se ha viralizado en las redes sociales. El Barça no dudó en compartir esta espectacular acción, dejando claro que tiene en sus manos a uno de los jugadores más prometedores del mundo. La afición culé, como era de esperarse, ha quedado completamente alucinada por la demostración de calidad y técnica individual del joven jugador.