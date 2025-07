El padre de Lamine Yamal rompe su silencio tras la polémica fiesta: 'La comisaría...'

La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal ha ocupado muchas horas de tertulia por las polémicas situaciones que tuvieron lugar en la finca alquilada por la estrella culé. Enanos, chicas de compañía y muchas otras cuestiones que, a priori, no deberían estar relacionadas con un chico que apenas es mayor de edad. Lamine recibió críticas de personajes del mundo del fútbol como Manolo Lama, quien le recriminó haber "televisado" la celebración; pero también de otros como la Ministra de Igualdad.

Está claro que la decisión de Lamine Yamal de anunciar a bombo y platillo una exclusiva fiesta para celebrar sus 18 años no le ha salido como esperaba. Mucho ruido alrededor de un evento que, teóricamente, debería ser privado. Ahora bien, parece que ni al propio Lamine, ni a su padre, Mounir Nasraoui, les preocupa demasiado este asunto.

El padre de Lamine Yamal habla por primera vez de la fiesta de su hijo

Mounir Nasroui destaca por estar siempre en el centro del huracán. Su actitud le ha costado más de un disgusto, pero él es así y lo demuestra siempre que puede. De hecho, en las últimas horas ha charlado con los micrófonos de Europa Press sobre la fiesta celebrada por su hijo y ha sido muy claro al respecto.

"Debería entender la gente que es un chaval que recién ha cumplido 18 años y también tiene derecho a disfrutar de la vida. Que lo entendemos todos, que es un deportista profesional, lo que ustedes quieran, pero también es un niño como cualquier otro", ha empezado diciendo Mounir.

"Deberíamos estar orgullosos de tener un número 10 nacional que representa a su equipo y a lo grande de su Selección. Eso es lo que tenemos que hacer, aplaudirle fuera y dentro del campo, no destrozarle la mente". De este modo, parece que para Mounir Nasroui su hijo no hizo nada malo.

De hecho, parece que incluso presume de lo que ha hecho Lamine. "Yo no digo que sea mejor que nadie, pero deportivamente y como ser humano, está demostrando y está haciendo ver a muchos niños que es un ejemplo para todos ellos".

Mounir Nasroui blanquea a Lamine Yamal

"Mi hijo no ha hecho nada malo. Si no sería yo el primero como padre en decirle, cogerle de las orejas y decirle a Lamine 'esto no se hace hijo', pero mi hijo no ha hecho nada".

Aunque, sin duda, lo más destacado de sus polémicas declaraciones lo ha dejado para el final: "Si ha hecho algo malo, ahí está la comisaría, que vayan y lo denuncien. Pero como no ha hecho nada, no pasa nada. Que Dios le bendiga a todo el mundo y seamos fieles unos a otros", ha finalizado Mounir.

Está claro que, pese a la polémica y las críticas, para Mounir, Lamine Yamal no tiene nada de lo que arrepentirse.