El mercado de fichajes ya ha entrado en la fase más importante y, por ende, el Real Madrid ha cogido velocidad de crucero par acabar de ultimar su primera plantilla. Xabi Alonso, eso sí, ya sabe que no podrá contar con uno de sus fichajes favoritos, pues dicha llegada se ha cancelado por unos supuestos y aparentes problemas de salud. El Real Madrid va en búsqueda de nuevos mediocampistas, pero el favorito de Xabi Alonso no podrá llegar finalmente al club blanco: no ha pasado las pruebas médicas, según fuentes blancas.

El Real Madrid estaba trabajando intensamente en mejorar su centro del campo y, tras charlar con Xabi Alonso, quería hacerlo con un joven talento mundial. Ahora bien, el fichaje ha sido cancelado por problemas de salud y, por ende, el favorito de Xabi Alonso se ve obligado a decir adiós al Real Madrid. El mercado de fichajes de verano siempre da giros inesperados, pero este ha dejado muy tocado a un Xabi Alonso que deberá buscar en el mercado de centrocampistas una vez más.

El Real Madrid estaba estudiando el fichaje de una joven promesa europea, pero el fichaje se ha cancelado por motivos de salud. Xabi Alonso, por su parte, se reunirá con Florentino Pérez para buscar soluciones: no se descarta que llegue otro fichaje para reforzar el centro del campo antes del inicio de curso. Esa es la prioridad de Xabi Alonso, que acabó algo preocupado el Mundial de Clubes tras caer derrotado de forma contundente a manos del PSG de Luis Enrique.

Oficial, el favorito de Xabi Alonso dice adiós al Real Madrid: 'Problemas de salud'

El Real Madrid estaba trabajando para completar el fichaje de Abdellah Ouazane, centrocampista marroquí de 18 años que juega en el Ajax. A Xabi Alonso le encantaba Abdellah Ouazane y tenía previsto probarle durante la pretemporada, pero finalmente el fichaje ha tenido que ser cancelado y el marroquí dice adiós al Real Madrid. Muchos grandes clubes europeos se estaban disputando el fichaje de Abdellah Ouazane, pero el centrocampista marroquí se había decidido por el Real Madrid.

Según ha avanzado el periodista Ramón Álvarez de Mon en su cuenta de 'X' (antes Twitter), el fichaje de Abdellah Ouazane por el Real Madrid ha sido cancelado. "En los trámites previos al fichaje, todo parece indicar que ha fallado algo vinculado al reconocimiento médico", apuntaba el periodista y creador de contenido español.

Además, Álvarez de Mon quiso matizar que el Real Madrid no ha tenido la culpa de que no se haya realizado la operación. El Real Madrid y, sobre todo Xabi Alonso, tenía mucha ilusión depositada en este jugador, que iba a tener ficha del filial. El fichaje se ha cancelado, pero el Real Madrid seguirá trabajando para mejorar su zona medular durante este mercado de fichajes de verano: todavía queda mucho margen y Alonso respira aliviado.