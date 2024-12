La buena relación entre Deco y Hansi Flick ha sido clave para conformar una plantilla competitiva pese a las dificultades económicas a las que se han visto sometidos. Han logrado hacer encaje de bolillos para reforzar al equipo, y aunque las circunstancias no han sido las más favorables, el Barça ha logrado mostrar un gran nivel de juego. Y ahora llega el mercado de invierno, un periodo en el que el club catalán promete ser protagonista, ya sea por posibles llegadas o salidas.

En este contexto, el Barça ha recibido una oferta del Getafe en las últimas horas. José Bordalás quiere reforzar el centro del campo del conjunto madrileño y ha pensado en un joven talento culé. Ha centrado su atención en un mediapunta que no juega y que podría salir en enero en busca de minutos, pero todo depende de Hansi Flick y Deco.

¡Oferta recibida! Deco acepta, pero Hansi Flick pide que se quede: dudas en el Barça

Está claro que los objetivos de Deco y Hansi Flick no son exactamente los mismos. Por un lado, el luso necesita aligerar masa salarial y cada salida que se produzca sería vista como una bendición para sus planes futuros. En cambio, el alemán no quiere perder más piezas del puzle salvo por necesidad extrema, así que prioriza la continuidad de todos sus pupilos.

Y, en medio de tal escenario, el Getafe ha aparecido con una oferta por Pablo Torre. El '14' del Barça, pesar de ser una de las grandes promesas del fútbol español, no ha logrado afianzarse bajo la dirección de Hansi Flick. Y por eso José Bordalás está dispuesto a lanzar sus redes y pedir la cesión simple hasta final de temporada.

La respuesta del Barça a la propuesta de cesión del Getafe por Pablo Torre

Por un lado, Deco parece estar dispuesto a aceptar la oferta del Getafe. Sabe que Pablo Torre necesita minutos de calidad para seguir desarrollándose, y una cesión a un club de LaLiga como el Getafe podría ser una gran oportunidad para el joven centrocampista. Además, con la competencia interna en el centro del campo del Barça, sus opciones de jugar son limitadas, lo que hace que la cesión sea una opción viable.

Sin embargo, Hansi Flick no comparte la misma opinión. A pesar de que Pablo Torre no ha jugado mucho, el técnico alemán prefiere que el centrocampista se quede en el FC Barcelona. Flick sabe que, aunque no le haya dado muchas oportunidades hasta la fecha, en algún momento podría ser necesario contar con sus servicios.

Por su parte, Pablo Torre parece estar decidido a quedarse en el FC Barcelona. A pesar de los pocos minutos que ha jugado tiene claro que su objetivo es convencer a Hansi Flick de que merece un puesto en el primer equipo. Para ello sigue trabajando con la esperanza de que su esfuerzo y dedicación se traduzcan en más oportunidades.

La situación está en un punto de inflexión, y la decisión final depende de lo que Hansi Flick decida hacer con Pablo Torre. Deco ve en la cesión una oportunidad, mientras que Flick prefiere que se quede como parte del equipo para lo que resta de temporada. El Getafe está esperando una respuesta por parte del Barça, y todo parece indicar que el futuro de Pablo Torre en el FC Barcelona se decidirá en los próximos días.