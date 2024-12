Giro de 180 grados, Pablo Torre lo tiene claro, decisión final: Flick no lo entiende

El FC Barcelona no puede permitirse más fallos en la segunda vuelta. Después de un noviembre para olvidar y un diciembre no mucho mejor, Flick espera retomar la senda de la victoria en enero. Para ello, el técnico alemán necesita disponer de un ataque certero y de un centro del campo con ideas frescas.

En concreto, Flick tiene claro que debe agitar el árbol para que los resultados vuelvan ser positivos. Lewandowski ha mostrado signos de fatiga en los últimos partidos, mientras que Raphinha se ha quedado sin ideas. A todo esto hay que sumarle la poca presencia de Fermín López o la desaparición de Frenkie de Jong, que ha pasado de ser importante a no jugar.

Sea como sea, es evidente que el Barça necesita recuperar sensaciones, y por eso, incluso los menos habituales como Pablo Torre deben estar disponibles. El cántabro ha sido borrado por completo de los planes de Flick y su salida en enero parecía ser obligatoria. Sin embargo, Pablo Torre acaba de tomar una decisión completamente inesperada que ha dejado a cuadros a la directiva culé.

Pablo Torre lo tiene claro

La situación financiera del FC Barcelona no es la mejor en estos momentos. A pesar de que hay cierta mejoría, Joan Laporta ya ha comunicado a la directiva que en enero vendría muy bien realizar ciertas ventas para cuadrar las cuentas. En este sentido, Pablo Torre tenía todas las papeletas para ser el elegido y hacer las maletas.

Sin embargo, según informan desde Mundo Deportivo, Pablo Torre mantiene la idea de seguir en el Barça hasta final de temporada. No quiere salir en enero, pues considera que todavía puede convencer a Flick de su valía. Sabe que puede haber lesiones y que todavía tiene tiempo para demostrar que merece jugar en el Barça, así que, de momento, ha paralizado su adiós en enero.

De este modo, Pablo Torre, que ha sido clave en varios partidos saliendo desde el banquillo, continuará vistiendo de la camiseta culé, como mínimo, hasta final de curso. Una decisión que permite a Flick hacer cambios en su esquema si así lo considera.

Pablo Torre puede aprovechar las lesiones de Lamine Yamal y Ferran Torres

Flick tiene el complejo papel de abordar los próximos compromisos sin su principal estrella. Lamine Yamal fue diagnosticado el 16 de diciembre con una lesión que le impedirá volver hasta dentro de tres o cuatro semanas. Además hay que añadir la reciente lesión de Ferran Torres, que deja a Flick sin opciones en el costado derecho.

Ante tal escenario, Pablo Torre podría ser la solución que anda buscando Flick para formar un once de garantías. Siempre que el '14' ha jugado lo ha hecho para ser decisivo y dejar grandes destellos, por lo que con un poco de continuidad podría sorprender a todos. Veremos si entra en el once inicial o sigue en el banquillo, pero lo que parece claro es que el cántabro no se moverá del Barça hasta final de temporada.