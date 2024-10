Ni Pedri ni Gavi: será titular si sale Frenkie de Jong, fichaje del Arsenal al Barça

La renovación de Frenkie de Jong ya hace tiempo que está encima de la mesa y de momento nada ha cambiado. El Barça desearía renovar al internacional neerlandés de 27 años, pero en la dirección deportiva no hay mucho optimismo. De Jong ha padecido situaciones bastante complicadas en el Barça y tanto en la directiva, como en la dirección deportiva, hay serias dudas que el futbolista quiera renovar.

Hansi Flick confía en Frenkie de Jong, el técnico alemán le ve muy buenas condiciones técnicas y físicas y desearía que siguiera bajo sus órdenes. Sin embargo, De Jong sigue sin dar respuesta a la propuesta de renovación que le hizo llegar el club hace ya varios meses, lo que evidencia una cierta frialdad del pivote. De Jong lo pasó mal cuando hace dos veranos se le presionó para dejar el Barça rumbo al Manchester United y ahora no quiere ceder en sus exigencias.

Frenkie de Jong también ha vivido momentos de tensión por las críticas recibidas por haber estado de baja varios meses por un esguince de tobillo. Ante este panorama, en el Barça no estarían sorprendidos que De Jong no quiera renovar y quede libre en 2026, por lo que su venta este mismo verano no es descabellada. Además, Deco ya ha identificado a su relevo: juega en el Arsenal, llegaría gratis y viene para ser titular.

La solución a Frenkie de Jong: viene gratis del Arsenal

Durante el pasado verano, el Barça estuvo valorando la llegada de un centrocampista defensivo. Finalmente, la delicada situación financiera hizo que Flick confiara plenamente en los talentos de La Masía, Bernal y Casadó. Su apuesta le salió a la perfección y el rendimiento de los dos jóvenes ha superado todas las expectativas.

Sin embargo, la grave lesión de rodilla sufrida por Marc Bernal ha trastocado todos los planes del técnico alemán. Ahora, el Barça vuelve a estar interesado en las gangas que el mercado puede ofrecer para poder fichar a un pivote de primer nivel. En este sentido, el nombre de Thomas Partey ha empezado a sonar con fuerza, pues el centrocampista del Arsenal termina contrato y podría llegar gratis al Camp Nou en 2025.

Thomas Partey para ayudar a Pedri y Gavi: tridente de lujo

Thomas Partey es un jugador ghanés que juega como centrocampista en el Arsenal. En 2011, Partey aterrizó en España, y después de un breve paso por el Leganés, acabó en el filial del Atlético de Madrid. Tras dos campañas cedido, dio el salto al primer equipo y jugó varias temporadas a las órdenes de Simeone, aportando siempre un gran trabajo y despliegue físico.

En el Arsenal, se ha convertido en uno de los pivotes de referencia de la Premier League. Sin embargo, Thomas Partey ha sufrido constantes lesiones que han provocado la desconfianza de Mikel Arteta. Además, termina contrato y no se contempla que el Arsenal le vaya a ofrecer una oferta de renovación, con lo cual, Thomas quedaría libre en verano de 2025.

Ante tal escenario, el Barça ya está valorando su fichaje. Thomas Partey llegaría para ocupar el vacío generado por Frenkie de Jong en el once inicial y ayudar a Pedri y Gavi. Actualmente, y pese al gran nivel mostrado por Marc Casadó, la incorporación de Thomas Partey a la medular culé daría un impulso físico que Flick no puede rechazar.