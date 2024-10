Mejor que Fermín López, ayuda para Gavi: fichaje del PSG en manos de Frenkie de Jong

El Barça estaría siguiendo desde hace tiempo a uno de los mayores talentos del PSG. La dirección deportiva desearía reforzar la medular del equipo e incluso estarían dispuestos a ofrecer a una de sus estrellas como moneda de cambio. El Barça buscaría aprovechar el interés de Luis Enrique en Frenkie de Jong para poder realizar un trueque que ayude a Gavi en tareas defensivas y mejore a Fermín López.

Es de sobra conocida la actual situación tensa entre la directiva culé y el neerlandés del Barça. Frenkie de Jong, de momento, sigue sin querer renovar su vinculación contractual que termina en junio de 2026. El Barça estaría dispuesto a intentar un acuerdo antes de final de año, pero la incertidumbre cada vez es mayor, pues el '21' sigue sin responder a Deco.

En caso de no llegar a un acuerdo de renovación, el Barça estaría dispuesto a utilizar a Frenkie de Jong para la llegada de un centrocampista del PSG. Flick ya ha dado el OK, pues Gavi necesitará ayuda en defensa los primeros meses y Fermín López no puede hacerlo todo. Tras un verano sin descanso, el ex del Linares necesita descanso y podría llegar en forma de fichaje desde el PSG.

Mejor que Fermín López, gran ayuda para Gavi: fichaje top en manos de Frenkie de Jong

Luis Enrique es un admirador del estilo de juego del holandés y vería con muy buenos ojos su incorporación al PSG. Queda por ver cómo se desarrollan las negociaciones y cual será la postura final de Frenkie De Jong. El pasado verano, el '21' ya rechazó cualquier propuesta de abandonar el Barça, aunque si no renueva podría salir para hacer hueco.

Y es que Fabián Ruiz, uno de los futbolistas más destacados del PSG, gusta mucho al Barça. A pesar de que esta temporada ha perdido protagonismo, Fabián sigue siendo valorado por su capacidad técnica y visión de juego, convirtiéndolo en pieza atractiva para el Barça. El PSG no le dejaría salir a cualquier precio y la dirección deportiva culé estaría explorando incluir a Frenkie de Jong en la operación.

La llegada de Fabián Ruiz supondría un gran refuerzo para la medular del Barça. En concreto para Gavi, pues la presencia del centrocampista del PSG le permitiría liberarse un poco de la responsabilidad defensiva. Fermín López, pese a la competencia, también celebraría su fichaje, pues es consciente del gran talento que sumaría el vestuario culé.

Fabián Ruiz, fichaje valorable para el Barça

Fabián Ruiz demostró ser un jugador diferencial en la Eurocopa disputada el pasado verano. Se convirtió en un jugador clave para Luis de la Fuente y en el Barça se reuniría con varios de sus compañeros de selección. Fabián Ruiz, en esta etapa de su carrera futbolística, daría prioridad a regresar a la Liga española.

La posibilidad de hacer parte del proyecto del nuevo Barça de Hansi Flick, con compañeros como Gavi, le atrae especialmente. Su precio de mercado se estima sobre los 35 millones y queda por ver si se dan las condiciones económicas necesarias para su posible fichaje. Todavía demasiadas incógnitas en un rompecabezas que tendría que aclararse en los próximos meses, aunque Frenkie de Jong será clave.