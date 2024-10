Adiós definitivo a Nico Williams: Deco escoge otro fichaje para el Barça, viene gratis

Nico Williams, extremo izquierdo del Athletic Club, ya sabe que no fichará por el Barça durante el próximo mercado de fichajes de verano. Aunque el interés del Barça por Nico Williams fue más que real, el club culer, liderado por Deco, ya confirma que no pujará por el extremo navarro, quien conoce la decisión. El Barça quedó muy tocado tras el 'no' final de Nico Williams y ahora no quiere perdonarle: Deco busca otro fichaje top y que, además, llegará totalmente gratis al Barça.

Nico Williams se arrepiente de no haber fichado por el Barça y el club culer confirma que ahora todavía se va a arrepentir más. Nico Williams quiso jugar en Europa con el Athletic Club y, por ese mismo motivo, rechazó unirse al Barça tras ganar la Eurocopa con España. Ahora Deco está dispuesto a no perdonarle: no quiere saber nada de Nico Williams y prepara otro fichaje bomba que llegaría totalmente gratis al Barça de Hansi Flick.

El Barça no irá a por Nico Williams, pero sí que reconoce que será importante y troncal acudir al mercado de fichajes para buscar reforzar el ataque del primer equipo culer. Deco se ha puesto las pilas para acelerar la llegada de un extremo top a nivel mundial que llegaría gratis al Barça y que dejaría en el olvido a Nico Williams. El Barça no quiere perder el tiempo y quiere tantear el mercado de fichajes más allá de la figura de un Nico Williams que está viviendo un arranque de curso complicado.

Nico Williams no es el fichaje del Barça, Deco prepara otra bomba que llegará gratis: "Nico Williams está olvidado y le hemos..."

Como ya contamos en 'e-Notícies', Nico Williams pudo fichar por el Barça, pero el extremo navarro tuvo dudas, especialmente con relación a la situación económica de la entidad que lidera Deco. Además, Nico Williams también quería disfrutar de Europa con el Athletic Club, algo que le hizo dudar de fichar por el Barça durante el pasado mercado de fichajes de verano. El Barça sabe que Nico Williams se arrepiente de lo decidido, pero Deco está convencido y no quiere perdonarle: puja fuerte por el fichaje de otro extremo que vendrá gratis.

Deco está convencido y la decisión es total y definitiva: Nico Williams no fichará por el Barça y su futuro pasa por seguir en el Athletic Club o escoger otro club. El Barça, por su parte, liderado por Deco, tiene claro que acudirá al mercado para fichar, pero se ha fijado en otro extremo que termina contrato y que llegaría gratis. El Barça, por su situación económica, está obligado a acudir al mercado de fichajes estudiando, sobre todo, aquellos futbolistas que terminan contrato y que, por ende, podrían llegar gratis al equipo.

Adiós definitivo a Nico Williams: Deco escoge otro fichaje para el Barça, viene gratis

El 'no' de Nico Williams fue un palazo para el Barça, pero especialmente para Deco, quien se ilusionó y mucho con el fichaje del talentoso extremo izquierdo español. Ahora el Barça busca rehacerse y, por ello, quiere ir con todo a por el gran extremo izquierdo de moda en Europa, quien vería con muy buenos ojos ser culer. El Barça busca acompañar a Lamine Yamal y quería hacerlo con Nico Williams, pero el navarro ha perdido su oportunidad y Deco ya se lo ha hecho saber a su representante.

El momento de Nico Williams ya ha pasado y así lo demuestra el último gran movimiento de Deco, que se ha interesado por un extremo que llegaría gratis al Barça. Hablamos de un extremo que compite en uno de los grandes equipos de Europa y que, por si no fuera poco, ya ha trabajado bajo la tutela de Hansi Flick. Deco se ha reunido con el DT alemán y ya ha dado el visto bueno al fichaje: viene gratis y confirma que Nico Williams no fichará por el Barça en verano.

¿Qué jugador quiere Deco para el Barça? Pues, según ha podido saber 'e-Notícies', el director deportivo portugués tiene encarrilado el fichaje de Leroy Sané, extremo del Bayern de Múnich alemán. Sané termina contrato hasta 2025 y tiene un valor de mercado de 70 millones de euros, por lo que el Barça estima que podría ficharlo gratis este verano. Deco considera que el Bayern le intentará renovar, pero está trabajando para convencer a un Sané que vería con buenos ojos aprovecharse del adiós definitivo a Nico Williams.