El PSG sigue teniendo su particular armada española con Luis Enrique pese a la marcha de jugadores como Carlos Soler, Bernat o Sergio Rico. Actualmente solo quedan dos, Asensio y Fabián Ruiz, y muy pronto podría no quedar ninguno, pues no están contando con los minutos deseados. Fabián Ruiz tiene mucha competencia en la medular, quizá la línea más bien armada del equipo francés, pero fue un fijo la temporada pasada; mientras que Asensio cada vez juega menos.

Por su parte, el Barça anda buscando un centrocampista capaz de ayudar en defensa y en ataque a Gavi. El '6' ya está casi recuperado de la grave lesión que sufrió el curso pasado y podría volver en las próximas semanas. Flick ya lo sabe y le dará minutos desde el primer día, pero no quiere forzar la máquina en exceso, por lo que ha pedido un fichaje para que pueda descansar.

El plan del técnico alemán con Gavi está claro: le irá dando entrada poco a poco en el once inicial, aunque siempre respetando los tiempos marcados por los servicios médicos. La temporada es larga y, ante el miedo de una posible recaída, el Barça ya mira al PSG.

No cuenta para Luis Enrique y ya suena para el Barça: Gavi, feliz con su fichaje

Fabián Ruiz ha empezado la temporada en el banquillo y parece que poco a poco va perdiendo la confianza de Luis Enrique. Es cierto que la campaña pasada fue casi indiscutible, sobre todo en la Champions, y su gran Eurocopa le permitió quedarse en el PSG. Sin embargo, ahora todo ha cambiado y el Barça lo sigue de cerca.

Según algunas fuentes indican, la relación entre Fabián Ruiz y Luis Enrique no es demasiado buena, lo que ha provocado que el centrocampista busque una salida del PSG. Y en este sentido, el Barça, con Gavi casi recuperado, aparece en el horizonte como una opción muy apetecible. Allí se reencontraría con varios de sus compañeros de la Selección con los que ha demostrado entenderse a las mil maravillas.

Si bien es cierto que Fabián Ruiz desmintió este verano, en una entrevista a Le Parisien, cualquier tipo de problema con Luis Enrique, la realidad no parece decir lo mismo. Solo ha sido titular el 33% de los partidos y solo ha jugado el 42% de los minutos, por lo que su salida no es para nada descabellada.

Fabián Ruiz podría ser del Barça en enero y Gavi lo celebra

La gran Eurocopa realizada le valió para quedarse en el PSG a pesar del interés de varios clubs europeos. Pero la llegada de Joao Neves desde el Benfica ha provocado que su protagonismo haya disminuido notablemente. Fabián Ruiz ha gozado de pocos minutos y siempre entrando desde el banquillo como revulsivo por orden de Luis Enrique.

La prioridad del jugador andaluz sería regresar a la Liga española que abandonó hace seis años. Fabián Ruiz desearía unirse al proyecto de Hansi Flick, que le seduce de forma importante viendo los excelentes resultados que está consiguiendo con el Barça. Fabián también espera que el Barça apueste por su persona y pueda presentar una oferta al PSG para su fichaje y así reencontrarse con su gran amigo Gavi.