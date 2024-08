Lamine Yamal prefiere otro fichaje, pero viene al Barça para ganar la Champions League

Lamine Yamal apareció la temporada pasada en la élite del fútbol después de que Xavi Hernández apostara por él. En principio, solo iba a sustituir a Raphinha el tiempo que estuviese lesionado, pero no ha sido así. Rápidamente llamó la atención de todos los aficionados y del panorama futbolístico en general.

El Barça no está pasando por un buen momento económico y no puede permitirse fichajes excesivamente costosos. Esto le ha dado la oportunidad de debutar a los más jóvenes. Aun así, el Barça tiene que fichar sí o sí a un extremo que, pese a no ser el favorito de Lamine Yamal, puede aterrizar ya en la Ciudad Condal.

Lamine Yamal y su compañero ideal

Lamine Yamal está generando terror en todas las defensas a las que se enfrenta y ya es reconocido internacionalmente. En los tres partidos que ha disputado el Barça en la 2024-25, el canterano ha marcado o asistido; unos datos escalofriantes. Con 17 años recién cumplidos, el de Rocafonda ya cuenta con una Eurocopa y una liga.

En la temporada 2022-23, cuando los culés ganaron LaLiga, el joven disputó 7 minutos en un partido contra el Real Betis; suficientes para que le cuenten el título. En ese momento, en el que ya se le vieron cosas especiales, nadie esperaba que acabaría siendo una de las caras visibles de la Eurocopa. Gracias a él, entre algunos otros como Nico Williams, su fichaje ideal para el Barça, España levantó la Euro hace poco más de un mes.

Por desgracia para Lamine Yamal y todos los culés, Nico Williams no se moverá del Athletic Club. Aunque todo apuntaba a que sería nuevo jugador de la entidad catalana, los problemas económicos del club lo han tachado de imposible. Por esta razón, la directiva, junto a Hansi Flick, ha encontrado una opción un poco más asequible.

La opción asequible para acompañar a Lamine Yamal

La opción que más ha sonado tras la imposibilidad de traer a Nico Williams y Luis Díaz ha sido Kingsley Coman, el extremo izquierdo del Bayern de Múnich. Varias fuentes afirman que los bávaros le quieren dar salida y Hansi Flick quiere contar con él otra vez. Hay que recordar que el entrenador alemán ya lo tuvo bajo sus órdenes cuando ganó el famoso sextete del Bayern, con Champions League incluida.

Si el Barça consigue llegar a un acuerdo, es posible que Kingsley Coman se sume en calidad de cedido con una opción a compra. Lo que está retrasando la cesión, además de los problemas financieros del club catalán, es que las entidades no consiguen llegar al mismo punto. El porcentaje que tiene que pagar cada club de la ficha de Coman está siendo lo que mantiene las negociaciones en un punto muerto.