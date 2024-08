El Athletic Club evita el fichaje de Nico Williams por el Barça con un gesto decisivo

El Barça no está pasando por un buen momento económico y todo el mundo es consciente de la situación, especialmente los culés. Aun así, la directiva ha hecho el esfuerzo de traer a Dani Olmo, que no ha sido para nada barato. Además, también pensaban sumar a Nico Williams a sus filas, pero parece que no podrá ser.

La directiva ha presionado a Nico Williams hasta que ha decidido quedarse en el Athletic Club. En diversas ocasiones le dio juego al Barça, como por ejemplo cuando dejaba su futuro en San Mamés en el aire en una entrevista. Pero, desgraciadamente para los de la Ciudad Condal, la entidad vasca ya tiene preparado el último paso para asegurarse de que su delantero no se marchará hasta dentro de mucho.

El Athletic Club no lo puede dejar escapar

La realidad es que Nico Williams es el mejor jugador del Athletic Club y uno de los mejores de España. Su Eurocopa es el reflejo perfecto de lo mencionado: 2 goles y 1 asistencia en 6 partidos. La máxima competición a nivel europeo ha sido el escaparate perfecto para el menor de los Williams.

El Barça estaba muy interesado en él y hasta el propio Joan Laporta lo admitió públicamente en diversas ocasiones. Las altas esferas del club vieron que Nico Williams y Lamine Yamal se entienden a la perfección y juntos son imparables. Una delantera conformada por ellos dos y Pau Víctor, podría haber sido el futuro perfecto para el Barça.

Por desgracia para los de la Ciudad Condal, cada vez es menos probable que Nico Williams decida salir del Athletic Club. Hicieron todo lo posible para que se quedara y hasta le otorgaron el '10' de Muniain para convencerle. Ahora, están preparando la propuesta que dejaría fuera de juego al Barça.

Nico Williams recibirá la gran propuesta

El Athletic Club sabe que la cláusula de 58 millones de euros ya no es suficiente y está preparando otra renovación. El español renovó a finales de 2023 hasta 2027, pero ahora buscan sumarle 3 años más e incrementar su cláusula. Evidentemente, el aumento de su precio de cara a otros equipos hace que su salario suba proporcionalmente.

Se rumorea que su salario será de más de 11 millones brutos al año, superando a su hermano, Iñaki Williams. Esto implica que su cláusula de rescisión ascenderá a 100 millones, aunque todo apunta a que será regresiva. Esto quiere decir que irá reduciéndose cada año, permitiendo así que equipos como el Barça apuesten por él en algún momento si realmente lo desean.