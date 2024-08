Neymar rompe su silencio para hablar de su fichaje por el Barça: 'Pronto volve...'

Neymar Jr es, sin ninguna duda, uno de los mejores talentos que ha vestido la camiseta del FC Barcelona. El brasileño llegó del Santos en 2013 y su fichaje ilusionó a todos los culés. Aunque se sabía que era bueno, no se esperaba que acabase teniendo tanta repercusión en la historia del fútbol moderno.

El Barça atravesó una etapa gloriosa contando con Neymar en sus filas, además, evidentemente, de muchos otros jugadores. Por desgracia para los culés y el propio jugador, el ex del conjunto catalán decidió marcharse al PSG en busca de más protagonismo. Ahora, tras publicarse una noticia sobre su vuelta al FC Barcelona directamente desde Brasil, el delantero ha hablado.

Neymar lo deja claro

Neymar lo tenía todo para aparecer en los libros de historia del fútbol como el sucesor de los mejores del mundo, pero tomó malas decisiones. Estando a la sombra de Leo Messi, el extremo se marchó a París después de que le ofrecieran ser la estrella del equipo. Es cierto que en el conjunto parisino cerró grandes temporadas, pero no es lo mismo que hacerlas con el Barça.

La historia de ambos conjuntos es incomparable y en la Ciudad Condal podría haber ganado hasta un balón de oro. La relación que se forjó entre Messi, Suárez y Neymar hacía que los tres brillaran y se complementaban a la perfección. El propio Suárez confesó en una entrevista que él y Leo le dijeron varias veces que no se marchara y que lamentaron mucho su salida.

Hace unos días, el medio Globoesporte lanzó una noticia afirmando que era probable que Neymar regresara al Barça este verano. Curiosamente, al brasileño no le hizo ninguna gracia y se aseguró que esa noticia era falsa. Además de desmentir el rumor, su entorno añadió que le parecía una falta de respeto hacia él y su actual conjunto, el Al-Hilal.

Neymar no regresará al Barça

Las redes no tardaron en incendiarse tras la noticia. No solo se dijo lo anteriormente nombrado, sino que también se aseguró que está feliz en Riyadh y que pronto volverá a los terrenos de juego para deleitar a los aficionados. Podemos ver que la información falsa no es del agrado de Neymar, y menos cuando se juega con el conjunto en el que milita.

Neymar le ha dado mucho al Barça, pero la entidad le ha brindado más cosas a él. Por este motivo, solo nos queda recordar al brasileño con aprecio e imaginar lo que podría haber sido. Gran parte del panorama futbolístico se refiere a él como "El príncipe que no quiso ser rey".