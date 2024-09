Lamine Yamal asume que toca esperar para que su fichaje más deseado se haga realidad

Lamine Yamal es la promesa más grande del fútbol español y está demostrando que no tiene límites. Con tan solo 16 años, el delantero fue clave para La Roja, que consiguió llevarse el trofeo de campeón de la Eurocopa a casa. Ahora, con 17 años recién cumplidos, el atacante ha empezado la temporada 2024-25 de la mejor forma posible.

En 4 partidos de liga, Lamine Yamal ya ha marcado y asistido en diversas ocasiones. Por desgracia para él y los culés, todos creíamos que se cerraría un fichaje especial este verano. Finalmente no ha sido así, pero sería viable de cara al año que viene.

Lamine Yamal y su fichaje soñado

Lamine Yamal está dando mucho de lo que hablar últimamente y lo aplauden en todos los estadios. Con su carisma y talento, ha conseguido que los aficionados de todos los equipos sueñen con poder contar con él. Por suerte para los culés, Lamine Yamal tiene contrato con el Barça hasta 2026; vínculo que debería alargarse ya.

Durante este verano, han sonado muchos nombres para el extremo izquierdo del Barça, pero uno de ellos ha pasado por encima del resto. El atacante en cuestión es Nico Williams, el amigo de Lamine Yamal con el que se entiende a la perfección. En principio, el del Athletic Club tenía que llegar ahora, pero no ha sido así.

Según afirman varias fuentes, el fichaje de Nico Williams no ha sido viable porque el Barça no le daba garantías. Debido a los problemas económicos que atraviesan los de la Ciudad Condal, no podían asegurarle al jugador que lo inscribirían. Por suerte, se sigue viendo viable su incorporación en 2025, pero con una condición.

La condición para que Nico Williams llegue al Barça

Nico Williams es una de los mejores delanteros españoles y ayudaría mucho a Lamine Yamal en la ofensiva del Barça. Por desgracia para los culés, el entorno del vasco prefería que se quedara en Bilbao y en San Mamés, junto a Iñaki Williams, su hermano mayor. Pero no está todo perdido y los catalanes irán a por él en el mercado de fichajes del próximo verano.

El Barça ha puesto la condición de que su cláusula de rescisión no aumente más; se tiene que quedar en 58 millones. Es probable que el Athletic Club le ofrezca una renovación dentro de muy poco. Si quiere salir del conjunto vasco para optar a los grandes títulos de Europa, no puede renovar.