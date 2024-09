Jules Koundé, tajante, contesta y deja KO a Pedri: 'No deb...'

El Barça ha vivido una semana complicada después de haberse topado por vez primera en el presente curso con el sabor de la derrota. Lo hicieron en el estreno en la competición fetiche de todos los equipos, la Champions League. Aun así, desde todos los estamentos del club culé quisieron transmitir calma, pues lo de Mónaco lo consideran como un simple contratiempo que no debe pasar a mayores.

La realidad es que en este primer tramo del curso todo está funcionando a la perfección. Ya no solo a nivel de juego, que también, sino en cuanto a las sensaciones: el Barça juega bien, vence y convence. Es el único que ha sido capaz de sumar 15 puntos de los 15 disputados en LaLiga hasta la fecha; y eso no es, ni de lejos, producto de la causalidad.

Pedri compara y sale escaldado

Pedri dejó claro en rueda de prensa que esta mejoría con respecto al nivel del pasado año tiene varias explicaciones clara explicación. Y en sus declaraciones pueden percibirse ‘dardos’ destinados al modus operandi de Xavi Hernández. Tanto en lo que a la estrategia del equipo se refiere como a la actitud del egarense hacia él.

Dijo: “Tenemos claro lo que nos pide el míster, cómo colocarnos para presionar. Trabajamos mucho más, mucho más duro, y eso se nota en los partidos. Noto que estoy mucho mejor físicamente y que puedo hacer cosas distintas. Me siento mucho más a gusto porque el entrenador me ha transmitido que debo jugar sin presión y haciendo lo que sé”.

Jules Koundé contesta a Pedri

No obstante, la doctrina de Pedri no es compartida por todos los integrantes del vestuario culé. Sin ir más lejos, Jules Koundé declaró públicamente que "no debemos desechar lo que hizo Xavi", pues, recalca, también tuvieron “buenos momentos y buen estado físico con él”.

Hay que recordar que Xavi Hernández ha sido uno de los entrenadores más influyentes que ha tenido el francés a lo largo de su todavía breve trayectoria deportiva. El egarense apostó fuerte por él y le reconvirtió a lateral derecho, pese a que Koundé había llegado al Barça para acometer de central. Y esa decisión supuso un trampolín indudable para el futbolista.

Ahora es indiscutible en esa posición lateral, tanto en el Barça como también en la selección francesa. Al principio le costó asimilarlo y aceptarlo, pero no le quedó otra que obedecer los deseos del técnico. Y menos mal que lo hizo.

Por tanto, aunque para algunos, como para Pedri, el pasado curso fue, a nivel físico, más bien aciago, para otros, como para Koundé, fue todo lo contrario. El canario se pasó el año lesionado, mientras que el galo recordará la 2023/24 como la temporada de su gran explosión.