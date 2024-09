Nuevo guiño de Nico Williams al Barça: su fichaje, más cerca

El Athletic de Bilbao venció al Las Palmas por 2-3, Nico Williams anotó su primer gol en la Liga y su celebración no ha gustado nada en Bilbao. Nico Williams celebró su gol y se lo dedicó a uno de los amigos que tiene en el Barça y no es Lamine Yamal. Se trata de Alejandro Balde con quien ha compartido habitación con la Selección y con quien comparte una gran afinidad.

Nico Williams ya había colgado en redes sociales un baile que ambos protagonizan con especial sintonía, ambos jugadores se hicieron muy amigos en el mundial de Quatar. Lamine Yamal le preguntó del por qué del festejo y Nico le contestó: "para mi hermanito Alejandro Balde". Nico Williams tiene una gran afinidad con los más jóvenes del Barça lo que de alguna manera le acerca al Camp Nou.

La celebración del jugador navarro ha sentado mal en algunos círculos de Bilbao. Algunos periodistas vascos han acusado al Barça de falta de señorío por seguir insistiendo en Nico. Incluso en una encuesta realizada en el programa de El Chiringuito, parte de la afición bilbaína se manifestó, algunos quitaron importancia a la celebración, aunque no todos lo vieron así.

El Barça no renuncia a Nico Williams y Alejandro Balde puede ayudar

Joan Laporta no ha renunciado nunca al jugador navarro del Athletic. Si Nico Williams no está ahora en el Barça no es por dinero si no por la normativa del fair play financiero que no permitió inscribirle. Pero el contacto del Barça con su representante sigue vivo y su amistad con Alejandro Balde podría ser clave.

El Barça habría dado instrucciones a Nico y a su agente, la premisa: no renovar por el Athletic y esperar a que el Barça lo vuelva a intentar el próximo verano. El Athletic está intentando elevar la cláusula de rescisión actual fijada en 58M mejorándole el contrato, pero Nico no acepta. Todo tiene que seguir igual hasta el próximo mercado de fichajes estival.

¿Más cerca del Barça? Parte de la afición del Athletic molesta con Nico Williams

Un sector de la afición del Athletic no recibió de buen grado la dedicatoria del gol de Nico a Alejandro Balde tras su primer gol de la temporada. Para algunos fanáticos vascos, Nico piensa más en el Barça que en los leones. Nico Williams reabrió el culebrón con la afición del Athletic Club por su cercanía al Barça.

El mismo día de la dedicatoria, el extremo recibió numerosas críticas de aficionados bilbaínos por la celebración realizada. Algunos aficionados expresaron su cansancio con todo el tema Nico Williams/Barça y animaron al jugador que lo celebre con sus compañeros del Athletic. En Bilbao ya comienzan a vislumbrar que será difícil mantenerle en la plantilla a partir de la próxima temporada.