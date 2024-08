Joao Cancelo, ni Barça ni Manchester City, su fichaje da un vuelco inesperado

Joao Cancelo ofreció un rendimiento durante la temporada pasada en el Barça que se puede describir como un camino lleno de luces y sombras. Llegó en un momento de necesidad extrema y rápidamente se ganó un puesto en el once inicial. La lesión de Alejandro Balde ayudó a que así fuera, pero una vez asaltó la titularidad ya no la soltó.

Para Xavi Hernández, Joao Cancelo era una gran solución para desatascar los partidos en fase ofensiva con su incontrolable llegada desde segunda línea. Ahora bien, las libertades de las que gozaba en ataque provocaron ciertas carencias a nivel defensivo que, poco a poco, fueron penalizando al Barça.

Pese a ello, el deseo de Deco y Joan Laporta era volver a contar con sus servicios para el nuevo proyecto culé. Con Hansi Flick al mando, la directiva esperaba que Joao Cancelo pudiera mejorar sus puntos débiles y convertirse en un futbolista total, capaz de ayudar en defensa y en ataque. Ahora bien, la realidad es que su regreso, ya sea en forma de cesión o traspaso, está más lejos que nunca.

Joao Cancelo se aleja del Barça... ¡Y del Manchester City!

No es ningún secreto que la relación entre Joao Cancelo y Pep Guardiola no es todo lo buena que cabría esperar. El curso pasado, el técnico catalán presionó al Manchester City para dejar salir al portugués, quien terminó recalando en calidad de cedido en el Barça el último día de mercado. Pero ahora, un año después, todo ha cambiado.

Joao Cancelo tiene muy complicado seguir en el Manchester City, pero el club inglés tampoco está facilitando su regreso al Barça. La cúpula del City espera sacar un rédito inmediato por el traspaso del luso, por lo que la cesión queda prácticamente descartada. Debido a ello, en las últimas horas ha surgido un nuevo posible destino que cada vez cobra más fuerza.

Joao Cancelo, rumbo a Arabia Saudí

Sí, por extraño que parezca, hoy por hoy, Joao Cancelo está más cerca de Arabia Saudí que del FC Barcelona o el Manchester City. Los catalanes no pueden pagar el traspaso que reclaman los ingleses (unos 25/30 millones), por lo que la opción árabe va ganando terreno.

De momento no hay nada oficial, pero el Al-Hilal en el que milita Neymar parece ser el mejor colocado para hacerse con Joao Cancelo. El Barça no tiene dinero, y el Manchester City no aceptará una nueva cesión. Todo ello, sumado al deseo de Pep Guardiola y del propio carrilero de abandonar la dinámica skyblue, lo acercan irremediablemente a Arabia Saudí.

Allí, Joao Cancelo podría mantener su salario a costa de jugar en Europa. Una decisión a la que se ha visto medio obligado ante la débil economía del Barça y el nulo interés del Manchester City en llegar a un acuerdo. Veremos qué sucede finalmente con este culebrón.