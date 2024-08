El próximo fichaje del Barça, la mejor ayuda posible para Gavi

Gavi se ha formado en La Masía, como muchos de los mejores futbolistas de la historia, y ha demostrado que tiene lo necesario para estar en la élite del fútbol. El mediocentro es reconocido, especialmente, por su presión, las ganas y la constancia que tiene en los partidos. Su actitud recuerda mucho a la del eterno capitán del Barça, Carles Puyol.

El amor que siente por los colores y cómo los defiende son factores que no han pasado desapercibidos. Por desgracia, lleva fuera desde noviembre por una rotura del ligamento cruzado en un partido con La Roja ante Georgia. Ahora, el fichaje que probablemente anunciará el Barça en unos días será el encargado de ayudarlo, dentro y fuera del campo.

Gavi y el nuevo fichaje del Barça, mano a mano

Gavi se convirtió en un esencial para Xavi Hernández, quien le dio las oportunidades necesarias para asentarse en el '11' inicial. Con el paso del tiempo, cada vez fue jugando mejor; ilusión en estado puro para los amantes de las habilidades de los centrocampistas. Además de saber distribuir el juego y defender, también encuentra fácilmente la red.

En estos momentos se encuentra lesionado, pero se estima que en septiembre volverá a estar disponible. Cuando regrese de la lesión tan dura que ha sufrido, estará bien que tenga el mayor apoyo posible. Casualmente, el fichaje que las altas esferas del Barça van a cerrar ha pasado exactamente por lo mismo.

La incorporación del extremo izquierdo de la Juventus, Federico Chiesa, es cada vez más probable. Tras la imposibilidad de sumar a Nico Williams y a Luis Díaz, el Barça ha recurrido al italiano. El delantero se rompió el cruzado en enero de 2022 y le ha costado dos años acercarse al nivel que tenía antes de quedar apartado del césped.

Federico Chiesa puede serle de mucha ayuda a Gavi

Federico Chiesa tiene un valor de mercado de 70 millones, pero la Vecchia Signora estaría dispuesta a que se marche por unos 15 "kilos". Según aseguran varias fuentes, el Barça hará una propuesta de 10 millones y le ofrecerá un sueldo de 6 millones al delantero. Aunque las altas esferas de la entidad italiana no lo han admitido públicamente, la realidad es que lo "regalan" porque temen que vuelva a lesionarse.

Cuando Gavi regrese, es de suponer que no jugará a las revoluciones que nos tenía acostumbrados. En esos momentos donde el miedo está presente, alegra poder contar con alguien que sabe por lo que has pasado. Todavía no hay nada confirmado, pero es probable que durante los próximos días haya novedades.