La oveja negra de Xavi Hernández recibe una oferta de 3 millones para dejar el Barça

Xavi Hernández tuvo que lidiar con más de una situación complicada en el Barça, pero supo salir adelante y dio varias alegrías a los culés. Se le echó de mala manera y sin recordar lo que logró como jugador, pero tampoco en el banquillo. Llegó en el peor momento del Barça y consiguió, entre otras cosas, una liga.

También se tuvo que enfrentar a varios contratiempos por culpa de los problemas económicos del Barça, como por ejemplo la imposibilidad de darle los fichajes que necesitaba urgentemente. En parte, esta fue una de las razones por las que la pasada temporada no acabó de la mejor forma. Ahora que se ha ido, la oveja negra de Xavi Hernández ha recibido una oferta y Hansi Flick tendrá que valorarla.

Hansi Flick carga con el peso de tomar la decisión de Xavi Hernández

Hansi Flick ha aterrizado hace poco en el banquillo del Barça, pero ya empieza a conocer a sus jugadores. Desde antes de que se oficializase su fichaje, el alemán ya estaba analizando a su posible nueva plantilla. Durante la pretemporada, le ha dado oportunidades de demostrar lo que valen a todos los culés.

Hay varios jugadores que han sorprendido positivamente al entrenador, pero no solo basta con eso; también hay que merecerlo. La oveja negra de Xavi Hernández tiene mucha calidad, pero las cosas que hace, según se dice, fuera de los terrenos de juego no son las más adecuadas. Varios medios han publicado noticias y tratado el tema de Pablo Torre, que no ha acumulado minutos desde que salió del Racing.

Según afirmó Crónica Global, salía mucho de fiesta por Cornellá y Xavi Hernández acabó enterándose. El catalán, que es muy duro con estas cosas, decidió apartarlo del '11' titular. La actitud de un profesional es igual de importante tanto dentro como fuera del campo.

Pablo Torre y la propuesta que ha recibido el Barça

Durante la pretemporada, Hansi Flick le ha dado la oportunidad de demostrar lo que vale a Pablo Torre. El mediocentro ha respondido positivamente, pero no jugó el primer partido de liga en Mestalla. No se entiende por qué, pero el técnico lo omitió pese a haber acumulado buenos resultados en la gira por Estados Unidos.

En el Girona, equipo en el que ha estado cedido la temporada 2023-24, Míchel tampoco lo ha usado demasiado. Todo esto pueden ser señales: quizás el problema no lo tenía el antiguo entrenador. Ahora, el Villarreal ha hecho una oferta de 3 millones, el 50% de una futura venta y ha incluido una cláusula de recompra de 30 millones de euros.