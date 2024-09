Joan Laporta apunta a un fichaje de 100 M€ en Portugal, el nuevo Cristiano Ronaldo

Joan Laporta es una figura clave en la historia reciente del FC Barcelona, conocido por su audacia y capacidad para atraer grandes talentos al club. Durante su primera etapa como presidente fichó a jugadores icónicos como Ronaldinho, Samuel Eto'o y Dani Alves, estableciendo una era dorada para el Barça. Y ahora, en su regreso a la presidencia, Laporta busca dar un golpe de efecto fichando al que muchos señalan como heredero de Cristiano Ronaldo.

CR7 es uno de los nombres que más dolores de cabeza le ha dado al FC Barcelona en la última década. Durante su etapa en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo se convirtió en un némesis para los catalanes, protagonizando duelos épicos y estableciendo una de las rivalidades más intensas del fútbol moderno.

Sus enfrentamientos con Messi y el Barça definieron una era en LaLiga y en la Champions League, con ambos equipos luchando por la supremacía tanto en España como en Europa. Aunque el mítico '7' ya no juega en LaLiga, su sombra sigue presente, y la búsqueda del nuevo Cristiano Ronaldo parece haber llamado la atención de Joan Laporta.

Y es que recientemente ha surgido la noticia de que Joan Laporta está interesado en un joven talento portugués que algunos comparan con Cristiano Ronaldo. Este delantero centro, cuyo nombre empieza a sonar fuerte en el mercado, podría ser la nueva gran apuesta de Laporta para devolver al Barça a la élite del fútbol mundial.

Joan Laporta, a por el nuevo Cristiano Ronaldo

Joan Laporta sabe que a Lewandowski no le queda mucho más a este nivel. La edad no perdona y el polaco, con 36 años, no es una excepción. Precisamente por eso, el presidente culé tiene en mente fichar a Viktor Gyokeres, el nuevo Cristiano Ronaldo, por 100 millones: ahora falta encontrar la fórmula para hacer frente a semejante fichaje.

Viktor Gyokeres ha tenido una temporada destacada, mostrando un rendimiento impresionante que ha despertado el interés de muchos. Con solo 25 años, el ariete sueco ha demostrado tener una capacidad goleadora y una presencia en el área que recuerda a la mejor versión de Cristiano Ronaldo.

Las estadísticas de Viktor Gyokeres la temporada pasada ya fueron notables, con 43 goles y 15 asistencias en 50 partidos, se consolidó como uno de los máximos artilleros de toda Europa. Y este curso ha empezado todavía mejor, pues Viktor Gyokeres ya suma 11 goles y 5 asistencias en solo 8 encuentros. Además, su estilo de juego, combinando potencia, velocidad y una gran capacidad para definir, lo convierten en un perfil muy atractivo para Joan Laporta, que busca al nuevo Cristiano Ronaldo.

Viktor Gyokeres por Lewandowski, el plan de Joan Laporta

El interés de Joan Laporta en Viktor Gyokeres se enmarca dentro de una estrategia para rejuvenecer la plantilla y encontrar un sustituto a largo plazo para Robert Lewandowski. Con el polaco acercándose al final de su carrera, Laporta ve en Gyokeres al candidato ideal para liderar la delantera en los próximos años. La operación no será sencilla, ya que el Sporting de Portugal ha tasado al jugador en 100 millones, una cifra que refleja tanto su calidad como su potencial de crecimiento.

Joan Laporta está decidido a apostar fuerte por Viktor Gyokeres. El fichaje no solo respondería a una necesidad deportiva, sino también a una visión de futuro que busca mantener al club al más alto nivel. Con el mercado de fichajes de 2025 en mente, el Barça se prepara para realizar un movimiento ambicioso con el fichaje del nuevo Cristiano Ronaldo y asegurar el legado de Lewandowski.

Joan Laporta, una vez más, muestra su capacidad para identificar talento y su determinación para construir un Barça ganador. La llegada de Viktor Gyokeres podría ser la pieza clave para consolidar el proyecto de futuro, manteniendo viva la ambición de seguir compitiendo al más alto nivel en todas las competiciones.