Pedri, desatado, vuelve a despotricar de Xavi Hernández: 'Hoy el entrenador...'

Es evidente que el Barça de esta temporada poco o nada tiene que ver con el equipo dirigido por Xavi Hernández el curso pasado. El rendimiento, las sensaciones y los resultados están siendo completamente diferentes y en el vestuario también lo notan. En este sentido, Pedri, uno de los pesos pesados, ya dejó varios comentarios sobre este tema hace algunas semanas que llamaron la atención, y ahora ha vuelto a la carga.

Ayer, frente al Girona, Pedri comandó el centro del campo del Barça repartiendo juego y creando peligro en la zona de ataque. De hecho, fue capaz incluso de marcar un gol partiendo desde el doble pivote, demostrando que está físicamente perfecto y repleto de confianza. Tiene libertad total para actuar por dónde más le apetezca y Hansi Flick está encantado con su papel.

En cambio, el curso pasado Pedri estuvo más tiempo lesionado que en el terreno de juego, y cuando lo hizo tampoco destacó. Tenía una función mucho más estática dentro de los planes del equipo, ayudando en la salida de balón y guardando más la posición. Ahora disfruta más sobre el verde y eso se nota.

Pedri habla sin tapujos

Durante el parón de selecciones, Pedri quiso atender a Mundo Deportivo para repasar la actualidad del Barça y la llegada de Hansi Flick. Sin embargo, de sus declaraciones parecía deslizar cierta decepción con Xavi Hernández y el trabajo realizado, ya que señaló que la preparación física ha mejorado mucho este curso.

"Me siento así, liberado. Hansi Flick también me lo ha transmitido así, que juegue sin presión, que haga lo que sé hacer y me siento mucho más suelto. También físicamente se nota que estoy mucho mejor para poder hacer diferentes cosas", empezó diciendo el canario.

Pero, sin duda, lo más destacado de su charla fue cuando aseguró que "trabajamos muchísimo más que antes. Creo que los preparadores físicos que han entrado nos hacen muy bien, trabajamos muy duro y eso en el partido se nota. El equipo no baja después del minuto 70 u 80, sino que mantiene el nivel físico", dijo Pedri.

Unas declaraciones que sonaron a palo hacía Xavi Hernández y que ayer, tras ganar en Montilivi volvió a dejar caer. "El año pasado contra el Girona lo pasamos mal, pero hoy Hansi Flick nos ha mantenido a raya".

Pedri recuerda el baño del Girona y compara a Xavi con Flick

Pedri ya dejó claro hace algunas semanas que el método de trabajo ha cambiado, pero ahora ha confesado que la mentalidad también. El curso pasado, el Girona barrió al Barça de Xavi y le endosó un contundente 4 a 2 en Montilivi. Ahora, en cambio, Hansi Flick ha mentalizado a los suyos y el canario le ha reconocido el mérito.

Sin duda, el cambio de Xavi a Hansi Flick parece que le ha sentado muy bien al Barça. Pedri así lo ha confirmado y los resultados también le dan la razón. Veremos si los catalanes pueden mantener este nivel de exigencia durante toda la temporada.