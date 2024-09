Deco cierra su fichaje por 30 M€ y gracias, adiós Barça

A nadie se le escapa que el FC Barcelona sigue necesitando varios fichajes para acabar de apuntalar un proyecto muy ilusionante. El club catalán ha intentado realizar varias incorporaciones este mismo verano, pero las finanzas lo han impedido. Sin embargo, Deco asume el reto y ya está preparando el camino para el próximo verano.

El extremo izquierdo y el pivote son las zonas del campo que menos nivel presentan. En la banda, Raphinha es el titular y su rendimiento con Hansi Flick está siendo superlativo, pero Deco tiene en mente elevar el nivel con la llegada de un fichaje galáctico. Luis Díaz, Rafael Leao o Nico Williams son candidatos para vestir la camiseta del Barça, aunque para acometer sus contrataciones hace falta disponer de dinero en el banco.

Por otro lado, en la zona medular, Deco lo tiene más fácil. Joshua Kimmich, su elegido y el de Flick, parece que no tiene intención de renovar su contrato con el Bayern y podría llegar gratis. Pese a ello, el Barça necesita vender para poder inscribir y que no suceda lo mismo que ya ha pasado con Dani Olmo.

Deco acepta su venta, 30 millones y gracias

Deco, siguiendo la tónica de este verano, quiere aplicar la famosa frase "dejar salir antes de entrar" para incorporar a un extremo y un pivote de primer nivel. Ya ha logrado desprenderse de Mika Faye, Lenglet, Álex Valle, Dest, Joao Cancelo, Joao Félix o Gündogan, pero quiere más. Sabe que para traer a uno de sus grandes objetivos necesita hacer hueco y ha encontrado un candidato perfecto.

Desde hace meses, el Newcastle se ha mostrado fuertemente interesado en dos futbolistas del Barça. El primero es Andreas Christensen, que llegó gratis al Camp Nou y podría marcharse dejando una buena cantidad de dinero. Deco estaría encantado con su salida, pero su perfil es complicado de encontrar en el mercado y Flick ha pedido su continuidad.

Por otro lado, el Newcastle también ha llamado al Barça para preguntar por Ferran Torres. Deco ha tasado sus servicios en 30 millones de euros, y parece que los ingleses estarían dispuestos a pagarlos. El problema, sin embargo, es que el '7' no tiene la más mínima intención de dejar el FC Barcelona.

Deco obliga a Ferran Torres con un fichaje estelar

Ferran Torres no quiere, pero tarde o temprano tendrá que hacer las maletas e irse por orden de Deco. Para Hansi Flick es un futbolista más de la rotación y no parece que vaya a ser muy importante en el transcurso de la temporada. Evidentemente tiene nivel, pero en el Barça no tiene sitio, y una salida al Newcastle por 30 millones podría beneficiar a todas las partes.

Por un lado, Deco conseguiría dinero para afrontar los fichajes soñados. Por otro lado, el Newcastle se reforzaría con un talentoso extremo como el ex del Valencia. Y, por último, Ferran Torres podría retomar su carrera en la Premier League siendo protagonista.