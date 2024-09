Dani Olmo, KO: Flick recurre al próximo fichaje que quiere cerrar Laporta

Dani Olmo volvió a salir de inicio ante el Girona y fue determinante. Acaba de llegar al Barça, pero juega con un desparpajo pocas veces visto, dejando muestras constantes de su enorme calidad y aprovechando los minutos que Hansi Flick le está dando. Desde que Deco cerró su fichaje y pudo ser inscrito, el '20' ha jugado prácticamente todo y ha sido decisivo.

Ayer, frente al Girona, Dani Olmo volvió a ver puerta con un fantástico gol tras un bonito pase filtrado de Koundé. Anotó el tres a cero y volvió a demostrar que, junto a Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, forman una línea de mediapuntas muy potente. Es evidente que ha llegado para quedarse y ser importante, por eso el aficionado culé está preocupado.

Sí, porque Dani Olmo cayó lesionado y el tiempo de baja, pese a no ser muy elevado, preocupa. El resultado fue muy abultado y el partido no tuvo muchas complicaciones, pero esta semana llega la Champions League y el Barça no puede titubear si quiere pasar de ronda. El nuevo formato puede dejar algunas sorpresas y la lesión del '20' no es una buena noticia antes de empezar la máxima competición continental.

Dani Olmo, gol y lesión en su mejor momento

Dani Olmo marcó su tercer gol de la temporada, pero se marchó de Montilivi con molestias. En su lugar entró Héctor Fort, que debutaba esta temporada, pero su posición finalmente fue cubierta por Ferran Torres, que entró unos minutos después. Sin embargo, el '7' tampoco tuvo su mejor tarde y terminó expulsado, aunque tendrá otra oportunidad muy pronto, ya que será el encargado de ocupar el lugar de Olmo en Champions.

Las lesiones llevan sacudiendo al Barça desde hace tiempo y, actualmente, Gavi, Ronald Araújo y Christensen son los principales nombres que llenan la enfermería. Ahora, Dani Olmo se suma a ellos, ya que estará de baja entre siete y diez días debido a unas molestias en los isquiotibiales. Sin duda, una mala noticia para Hansi Flick, que pierde a uno de sus líderes dentro del terreno de juego.

Sin Dani Olmo, el turno será para Ferran Torres. El ex del Valencia necesita minutos para recuperar la confianza y qué mejor lugar que la Champions Legue. Este jueves, el Barça debuta ante el Mónaco y el tiburón espera estar en el once: se perderá el próximo partido de liga, por lo que necesita jugar en Champions.

Eso sí, su futuro cada vez está más lejos del Barça: Ferran Torres se va quedando sin sitio y Laporta planea su venta. El Newcastle ya ha ofrecido 30 millones por sus servicios, pero la respuesta del jugador ha sido negativa. No quiere irse, quiere quedarse, pero cada vez lo tiene más complicado, por lo que la Champions League será una prueba de fuego para él.