Nico Williams llama y el Barça rechaza hablar, se fija en otro fichaje: 55M€, sorpresa

Nico Williams, extremo izquierdo del Athletic Club, fue uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de verano en clave Barça, pero su fichaje finalmente no se terminó concretando. Ahora, Nico Williams, quien rechazó la oferta del Barça, ya habría llamado al club culer para confirmar que, una vez finalizada la presente temporada oficial, sí que querría ser culer. La respuesta del Barça, liderado por Joan Laporta, ha sido muy contundente: las puertas están cerradas, pues el club ya se ha fijado en otro fichaje sorpresa de 55 millones.

Nico Williams estuvo muy cerca de fichar por el Barça, como ya contamos en 'e-Notícies', pero el extremo izquierdo no se atrevió a dar el paso, pues tenía ciertos miedos. El principal era el miedo a no ser inscrito en LaLiga EA Sports, algo que el Barça no pudo garantizarle y que, por lo tanto, acabó siendo decisivo para Nico Williams. Ahora, Nico Williams se arrepiente de su decisión y quiere fichar por el Barça, pero Joan Laporta ya tiene otro objetivo, que pasa por cerrar otro delantero bomba de 55M€.

El 'no' de Nico Williams fue un palazo para el Barça, pero especialmente para Joan Laporta, quien se ilusionó y mucho con el fichaje del extremo izquierdo español. Ahora el Barça busca rehacerse y, por ello, quiere ir con todo a por el gran extremo izquierdo de moda en Europa, quien vería con muy buenos ojos ser culer. El Barça busca acompañar a Lamine Yamal y quería hacerlo con Nico Williams, pero el extremo izquierdo español ha perdido su oportunidad y Joan Laporta ha decidido rechazar sus llamadas.

El Barça quería fichar para reforzar su delantera y el elegido fue Nico Williams, pero el español rechazó unirse al equipo de Hansi Flick, algo de lo que ahora se arrepiente. Nico Williams llegó a llamar a Joan Laporta durante el mercado de fichajes para confirmarle que venía al Barça y, tras echarse atrás a última hora, ya se arrepiente por completo. Nico Williams va loco por pactar su fichaje por el Barça, pero Joan Laporta ya le ha colgado varias llamadas y su postura no va a cambiar: Nico Williams no vendrá.

Nico Williams es un futbolista que gustaba mucho a Joan Laporta, pero lo cierto es que el presidente culer se ha decantado por un fichaje todavía mejor y que cuesta 55M€. Si bien es cierto que Nico Williams era la prioridad para reforzar el ataque culer, Joan Laporta ha quedado muy tocado tras su decisión final y ahora no quiere perdonarle. Con todo ello, la situación del Barça ha dado un giro de 180 grados: el equipo es líder de LaLiga EA Sports y ya sabe que una estrella quiere venir.

Nico Williams no será el gran fichaje del Barça durante el próximo mercado de fichajes de verano, pero el Barça sí que confirma que habrá llegadas para mejorar el ataque. En este sentido, Joan Laporta ha llamado y convencido a un crack que fichará por el Barça y que se despedirá del Bayern de Múnich, pero no todo será tan sencillo.

Según ha podido contrastar 'e-Notícies', Nico Williams volvió a llamar al Barça hace escasas semanas para interesarse por sus opciones de volver a fichar por la entidad culer. La respuesta de Joan Laporta fue muy clara: el Barça rechaza hablar y ya tiene otro objetivo de mercado por el que luchar, el cual costaría unos 55 millones de euros. El Barça, líder de LaLiga EA Sports, va con todo y Joan Laporta está más motivado que nunca: una vez se cierre el acuerdo con Nike, la gran estrella europea vendrá.

Joan Laporta quiere que Hansi Flick disponga de herramientas para competir y sabe que no se las pudo dar durante el mercado de fichajes de verano, pero ahora todo cambiará. El Barça espera cerrar el nuevo acuerdo de patrocinio con Nike antes del cierre del año y, por consiguiente, inscribirá a Dani Olmo y hará oficial la llegada de un crack. Dirá adiós al Bayern de Múnich para fichar por el Barça, club que ya le ha convencido para reforzar el ataque del primer equipo que lidera el DT alemán Hansi Flick.

Hansi Flick sigue atentamente la Bundesliga y, por ello, ya ha recomendado un fichaje 'top' al Barça. El Barça ya descarta la llegada de Nico Williams y, por consiguiente, confirma que irá a por Michael Olise, extremo francés de 22 años y que actualmente milita en el Bayern. Olise está brillando y el Barça quiere que sea el nuevo Nico Williams, aunque su fichaje costaría más de los 55M€ que tiene de valor de mercado, pues tiene contrato.