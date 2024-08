Ilkay Gündogan ya da pistas sobre su futuro con su fichaje en el aire: Adiós y gracias

Ilkay Gündogan llegó al Barça hace un año con la intención de dirigir el centro del campo, zona en la que la media de edad era muy baja. El equilibrio entre jóvenes talentos y veteranos es muy importante para un equipo y el alemán cumplía muy bien con el segundo rol. La temporada pasada, fue uno de los mejores del equipo, factor que ha hecho que muchos aficionados lo vean una pieza clave en la plantilla.

Aun así, es bien sabido por todos que el Barça no atraviesa un buen momento económico y que tiene que vaciar plantilla. La imposibilidad de permitirse según qué pagos y la necesidad de vaciar masa salarial hacen que algún futbolista tenga que marcharse. Curiosamente, todo apunta a que será Ilkay Gündogan.

Ilkay Gündogan está cerca de la puerta de salida

Ilkay Gündogan venía de capitanear al Manchester City y de ganarlo todo bajo las órdenes de Pep Guardiola. Escogió salir porque confiaba en el proyecto y veía opciones de triunfar. Aunque el Barça no esté en su mejor momento, la ilusión de vestir su camiseta hace que muchos cracks de primer nivel quieran mudarse a la Ciudad Condal.

La temporada pasada, el centrocampista anotó 5 goles y dio 14 asistencias en 51 partidos. A sus 33 años, Ilkay Gündogan todavía tiene mucho fútbol en sus botas y varios de los grandes de Europa soñarían con ficharlo. Esto es beneficioso para el Barça, puesto que parece que le quieren dar salida urgentemente.

Aunque Hansi Flick no ha dicho que no cuente con él, Ilkay Gündogan sabe que el Barça necesita desprenderse de algunos futbolistas. El mediocentro ha comunicado a las altas esferas del club que, si es necesario, él está dispuesto a irse. Además, el culé ha anunciado hace poco que se retira de La Selección de Alemania, por lo que no es descabellado pensar que ya prepara su retiro dorado de la élite.

La decisión de Ilkay Gündogan y su próximo destino

Aunque no quiere marcharse del Barça, Ilkay Gündogan está dispuesto a hacerlo; es muy profesional y no quiere ser un contratiempo para ninguna entidad. De hecho, su entorno ya está en contacto con el Manchester City, su antiguo club, para sondear su posible regreso. Todo apunta a que las negociaciones avanzan hacia buen puerto y que Pep Guardiola aceptaría sumarlo a sus filas otra vez.

Pese a que el entrenador del conjunto inglés y ex del Barça está dispuesto a aceptarlo, no quiere pagar nada por él. Por lo tanto, los catalanes tendrían que rescindir su contrato y dejar que salga gratis, operación que no está mal si tenemos en cuenta que se ahorrarían pagar su alto salario.

Otra de las opciones que maneja Ilkay Gündogan es jugar en Turquía. Desde pequeño ha sido fan del Galatasaray y su deseo es terminar su carrera en el país otomano. De hecho, hace unos días confesó que le gustaría probar el fútbol turco antes de retirarse; todavía es pronto para confirmarlo, pero es probable que se marche durante los próximos días.