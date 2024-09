Ilkay Gündogan, Gavi y Marc Bernal dejan paso al nuevo Joshua Kimmich

Hansi Flick ha convencido a la afición azulgrana en las primeras cuatro jornadas de liga. El entrenador alemán vio como las cosas no fueron bien en el Joan Gamper y tuvo que despejar las dudas en la primera jornada. Por ahora, lo ha logrado con creces, sumando cuatro victorias consecutivas y 13 goles a favor.

Aunque sea pronto para poder sacar conclusiones, no cabe duda que la llegada de Hansi Flick ha sido muy positiva pese a las dificultades que se ha encontrado. Y es que Flick ha visto como Ilkay Gündogan se marchaba gratis, Gavi sigue de baja y, para colmo, Marc Bernal ha caído lesionado de gravedad tras romperse la rodilla.

Sin duda, tres ausencias terribles que Flick ha sabido reconducir de la mejor manera posible. En un primer momento pidió el fichaje de su protegido, Joshua Kimmich, pero finalmente aceptó la realidad económica del Barça y lo descartó. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya encontrado ya a su Kimmich particular.

Joshua Kimmich ya está en el Barça

A lo largo de este verano, el nombre de Joshua Kimmich ha sonado con fuerza en las oficinas del Barça. Tras muchos años intentando su fichaje, parecía que ahora se iba a poder hacer realidad, pero no ha sido así. Finalmente, el capitán del Bayern ha decidido seguir un año más para poder salir gratis en 2025 una vez finalice su contrato.

Para Hansi Flick, Joshua Kimmich hubiera sido un refuerzo de lujo, pero tendrá que conformarse con lo que tiene en casa. En un primer momento confió los mandos del centro del campo a Ilkay Gündogan, pero terminó marchándose. Así que optó por dárselo a Marc Bernal, pero también ha caído lesionado.

Debido a ello, Flick ha tenido que tirar de la cantera otra vez para encontrar un tesoro como Marc Casadó. El centrocampista catalán está siendo todo un dolor de cabeza para sus rivales gracias a su gran despliegue físico y ya ha sido comparado directamente con Joshua Kimmich. De hecho, ha sido el propio Hansi Flick el que lo ha hecho.

"Sí, desde el punto de vista físico sería comparable. He visto similitudes en la manera de correr, en la presión de ambos", dijo Hansi Flick sobre Marc Casadó y Joshua Kimmich hace algunos días.

Marc Casadó se afianza en el pivote

Parece que por fin el FC Barcelona ha encontrado al sustituto natural de Busquets. Hansi Flick ya dijo en numerosas ocasiones en rueda de prensa que estaría muy atento a la cantera, ya que considera que "entrenan fantástico". Gracias a ello, el nuevo técnico del Barça le ha dado la oportunidad a un Marc Casadó que está siendo toda una revelación.

Por ahora, muy bien lo tendría que hacer Gavi cuando se recupere para que el técnico alemán decida reemplazarle. De momento, Marc Casadó está siendo el pivote que necesita el FC Barcelona, y ha hecho olvidar el no fichaje de Joshua Kimmich.