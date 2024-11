Hansi Flick toma medidas, agujero detectado: pide un fichaje del Bayern como solución

Hansi Flick ha sido el mejor efectivo que el Barça podía incorporar en el pasado mercado de fichajes. Los de la Ciudad Condal han tenido que hacerle frente a varios malos momentos. Todo lo que gira alrededor de la economía ha dejado mucho que desear, mientras que lo deportivo se está arreglando poco a poco.

Gracias a Hansi Flick, la plantilla del Barça ha dado un paso al frente y sus aficionados se han vuelto a ilusionar. Hace unas semanas, se enfrentó a su antiguo club, el Bayern de Múnich, y habló con uno de sus cracks. De hecho, varias fuentes afirman que podría estar intentando convencerlo para unirse a su equipo.

Hansi Flick y sus movimientos

Hansi Flick se ha adaptado a la pésima situación financiera de la entidad y ha hecho todo lo posible con los efectivos disponibles. El alemán ya conocía las limitaciones de la entidad de Joan Laporta, pero no le importaron y no ha reclamado nada. Gracias al entrenador, la plantilla ha mejorado mucho y uno de los que más lo ha hecho es Alejandro Balde.

Alejandro Balde no tuvo mucha suerte la temporada pasada y acabó perdiéndosela casi entera por culpa de una lesión. Además de eso, Joao Cancelo ya le empezaba a quitar minutos antes de que dejase de estar disponible. El lateral español no pudo mantener el nivel, pero este año ha vuelto por todo lo alto y parece que no tiene techo.

Aun así, se ha visto que cuando Alejandro Balde no está disponible el Barça pasa por auténticos dolores de cabeza. El defensor ha tenido más de un problema físico y Hansi Flick tiene que estar preparado por si vuelve a pasar. Para hacerlo, se cree que el alemán está siguiendo de cerca a uno de sus exjugadores del Bayern de Múnich.

La rotación perfecta para Alejandro Balde

Alejandro Balde es el titular indiscutible del Barça y Gerard Martín no acaba de dar el nivel; todavía le falta formación. Frente a esta situación, varias fuentes sitúan a Alphonso Davies en la órbita de Hansi Flick.

El Barça no puede permitirse pagar lo que el Bayern de Múnich pediría por él, pero sí estaría dispuesto a aceptarlo a coste 0. El contrato de Alphonso Davies acaba el próximo verano y Hansi Flick ha pedido su fichaje. Es posible que el Real Madrid y los de la Ciudad Condal se enfrenten en la persuasión del defensor canadiense.

Ahora bien, Hansi Flick espera que su buena relación decante la balanza a favor del Barça. Sabe que Alphonso Davies podría aportar muchísimo y no le temblará el pulso a la hora de apostar por su fichaje, aunque eso signifique dejar muy tocado a Alejandro Balde. Y es que Flick considera que Balde es demasiado frágil físicamente, por lo que la llegada de Davies es casi una necesidad que no puede desaprovechar, pues además llegaría gratis.