Joan Laporta, sentenciado por el estreno el Camp Nou: la respuesta de BSM asusta

Joan Laporta ha tenido que hacerle frente a una situación bastante complicada y para la cual muchas personas no estarían capacitadas. El presidente asumió la presidencia después de que Josep Maria Bartomeu dejase las finanzas de la entidad en muy mal estado. El Barça lleva años haciéndole frente a muchas adversidades y los socios han sido muy pacientes.

El conjunto culé es uno de los más grandes del mundo y no se merece estar en la situación en la que se encuentra. Joan Laporta ha hecho muchas promesas estos últimos tiempos y muchas de ellas no se han acabado cumpliendo. Y ahora, el estreno del Camp Nou, uno de los proyectos más estimulantes para la afición, vuelve a sufrir un contratiempo importante que podría tener consecuencias fatales para la economía culé.

Joan Laporta y el estreno del Camp Nou: nuevo paradigma

Joan Laporta ha llenado de esperanza a la afición del Barça con sus promesas y acciones. Sin embargo, el Camp Nou se le está resistiendo más de lo esperado. En principio, el nuevo templo culé debería estar listo para finales de enero, pero las últimas informaciones preocupan.

Y es que, por desgracia, hemos sabido que las obras del Camp Nou van más lentas de lo esperado y que no se podrá volver hasta pasado el plazo establecido. Y no por poco, pues hay voces que señalan que, hasta después de verano, no sería viable que el equipo jugase allí. Y lo peor todavía está por llegar, pues los responsables de Barcelona Serveis Municipals (BSM) han señalado que, a partir de mayo, Montjuic tampoco estará disponible para los de Hansi Flick.

El nuevo Camp Nou se retrasa todavía más y BSM responde

Los palcos VIP y la zona del césped están creando problemas y están haciendo que los obreros se retrasen. De hecho, la BSM, que se encarga de la gestión de Montjuic, le ha transmitido a Joan Laporta que Montjuic no estará disponible eternamente. El Barça solo podrá estar en las montañas hasta mayo, ya que después hay actividades programadas.

Según El Debate, Joan Laporta tendrá que conseguir que las obras del Camp Nou acaben antes del mes de mayo, pero podría ser que no esté listo hasta después de verano. La vuelta al nuevo Camp Nou será de forma escalonada, empezando por una disponibilidad del 60% del aforo solamente. Eso sí, se producirá mucho más tarde de lo esperado.

De ser así, Joan Laporta y el Barça tendrían un gran problema, pues tal y como han asegurado desde BSM, Montjuic tiene otros compromisos a partir de mayo. Por lo que resultaría casi imposible que el Barça pudiera terminar la temporada en su actual feudo. Veremos qué sucede, pero sin duda, Laporta tiene trabajo por delante con el estreno del Camp Nou.