Joan Laporta dice basta, se cansa de esperar y lo echa de malas maneras: adiós, Barça

Desde que Joan Laporta regresó a la presidencia del FC Barcelona ha tenido que enfrentarse a varias de las tareas más complicadas de su carrera. Con un club sumido en problemas financieros y deportivos, Laporta ha tomado decisiones drásticas para garantizar la estabilidad y restaurar el prestigio de la institución. La salida de Messi, la venta de activos, el cierre de Barça TV y la activación de las famosas palancas han sido medidas necesarias para darle la vuelta a la situación.

Gracias a estos esfuerzos, el Barça ha logrado encaminarse hacia una recuperación, tanto a nivel financiero como deportivo. El equipo está en un buen momento bajo la dirección de Hansi Flick, y la calma parece haber vuelto a las aguas institucionales. Sin embargo, existe un asunto que ha estado perturbando la paz de Joan Laporta.

Sí, porque pese a que el presidente culé lleva más de un año intentando arreglar este tema, la realidad es que no hay solución posible. Deco también ha tratado de desencallar la situación, pero la respuesta ha sido la misma. Y es que Frenkie de Jong lleva mucho tiempo con una propuesta para renovar encima de la mesa, pero no responde y Joan Laporta ha tenido que tomar una dura decisión.

Joan Laporta dice basta, se cansa de esperar a Frenkie de Jong

Frenkie de Jong lleva más de un año siendo el foco de las preocupaciones de la directiva. A pesar de los esfuerzos de Joan Laporta y Deco por asegurar su continuidad, el '21' se ha mostrado reacio a firmar un nuevo contrato. Su actual vínculo expira en 2026, pero su negativa a renovar ha colmado la paciencia de Joan Laporta, quien ha hecho todo lo posible para tratar de llegar a un acuerdo.

Finalmente, tras meses de intentos y frustraciones, Joan Laporta ha tomado una decisión rotunda: ha retirado la oferta de renovación a Frenkie de Jong. De este modo, si el holandés quiere continuar no podrá hacerlo, ya que la propuesta del club catalán ya no existe. La propuesta de renovación ha caducado y Laporta no está dispuesto a esperar más, por lo que ha decidido activar su venta de manera inmediata.

La decisión de Joan Laporta está clara: Frenkie de Jong debe salir este mismo verano. El futuro del centrocampista parece ahora lejano al del Barça, y el club no está dispuesto a correr el riesgo de verlo marchar sin recibir una compensación económica por su salida. Este fichaje ha sido uno de los temas más polémicos en los últimos años, y la relación entre De Jong y la directiva parece llegar a su fin de manera abrupta.

Frenkie de Jong se convierte así en la única nota negativa dentro de un vestuario que, por lo demás, parece marchar sobre ruedas. La situación está clara: el jugador debe dejar el Barça, y Joan Laporta ya no está dispuesto a esperar más. Ahora falta ver quién está dispuesto a hacer una oferta razonable por De Jong este verano, pues de lo contrario, se marchará gratis en 2026.