Ansu Fati no se va solo, 3 ventas seguras, adiós, Barça: ¿Quién le acompaña?

Hansi Flick ha dado a conocer su lista de descartes y las primeras decisiones importantes en el seno del Barça comienzan a coger forma. El técnico alemán y Deco ya tienen definidos los jugadores que podrían salir de la plantilla en los próximos mercados. El objetivo del club es ajustar la plantilla tanto en términos deportivos como financieros.

No es ningún secreto que Ansu Fati es uno de los nombres que lleva tiempo en la rampa de salida. Ansu no ha tenido prácticamente oportunidades con Hansi Flick y Deco quiere que pueda disponer de minutos de juego en algún equipo, preferiblemente de LaLiga. El Sevilla se ha postulado como el más interesado para incorporarlo en enero, pero no se descartan otros destinos fuera de nuestras fronteras.

Ansu Fati y 2 más, adiós, Barça

Es evidente que la segunda etapa de Ansu Fati en el FC Barcelona no ha sido buena. Marcada por las lesiones desde el primer momento, parecía que podría hacerse un hueco en la rotación de Flick, pero finalmente ha quedado relegado al ostracismo más absoluto. Tan solo ha podido participar en 158 minutos esta temporada y, de momento, hasta finales de enero no podrá volver a jugar por una nueva e inoportuna lesión.

La salida del canterano Ansu Fati parece la más clara a día de hoy, pero no será la única. Hansi Flick y Deco se han reunido en varias ocasiones para hablar y debatir sobre el futuro, y han tomado decisiones importantes. La necesidad de aligerar la plantilla para mejorar la salud financiera del club es evidente y, en este sentido, hay 2 candidatos más que podrían irse en enero o en verano.

Hablamos de Andreas Christensen y Frenkie de Jong. Cada uno por un motivo distinto, pero ambos están en venta por orden directa de Flick y Deco. A día de hoy, ninguno de los dos es imprescindible para el alemán, mientras que para el portugués sus ventas ayudarían al objetivo de sanear las maltrechas cuentas.

Andreas Christensen y Frenkie de Jong se van con Ansu Fati

Andreas Christensen tiene muchos números de abandonar el Barça, ya sea en enero o en verano. El central todavía no ha podido debutar esta temporada a causa de su última lesión y aunque Hansi Flick aprecia su calidad, su ausencia no se está notando. Es por eso que Deco espera recibir alguna oferta de la Premier League y conseguir varios millones, ya que el valor de mercado del danés ronda los 30 millones de euros.

Por otro lado, Frenkie de Jong sigue sin renovar y desde el club ya deslizan la posibilidad de que se marche con la carta de libertad pese a tener contrato. El '21' lleva más de un año con una oferta de renovación encima de la mesa, pero no ha contestado y la propuesta ha caducado. Veremos qué sucede finalmente, pero parece más que evidente que se está convirtiendo en un problema, por lo que su adiós definitivo al FC Barcelona es solo cuestión de tiempo.