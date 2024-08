¡Hansi Flick confirma su fichaje de última hora para suplir a Marc Bernal!

Hansi Flick ha comparecido en rueda de prensa para analizar la previa del partido de este sábado ante el Valladolid. No se ha mordido la lengua y ha respondido a todas las preguntas sin titubear, pues tiene las ideas muy claras. Eso sí, lo más destacado han sido sus palabras sobre quién hará de Marc Bernal tras su lesión.

El joven canterano había tenido una irrupción estelar en el Barça. Tres partidos y tres titularidades para Marc Bernal hasta que, en Mestalla, cayó lesionado de gravedad. Se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y también tiene afectado el menisco externo, tal y como explicaba el club a través de un duro comunicado.

Ahora, Hansi Flick ya sabe que no podrá contar con Marc Bernal lo que queda de curso, y ha querido hablar sobre ello en la previa del partido ante el Valladolid. Su sinceridad es abrumadora y ha asegurado que tiene dos opciones de calidad para ocupar el vacío que dejó Sergio Busquets hace ya demasiado tiempo.

Hansi Flick habla de los fichajes

Con el mercado de fichajes entrando en la recta final, era evidente que Hansi Flick iba a ser preguntado por posibles refuerzos de última hora. Las recientes bajas en defensa y el centro del campo dejan una plantilla corta, pero tal y como ha reconocido el técnico alemán, suficiente: no habrá más movimientos.

"Tengo que aceptar lo que tengo y lo acepto. Lo que tengo es mi equipo y tengo una plantilla suficiente. Me centro en lo que tengo, mañana tenemos 18 jugadores y me basta, no es mucho, pero es suficiente", ha sentenciado.

Sin embargo, ha reconocido que tiene dos buenas opciones para suplir a Marc Bernal, sobre el que se ha deshecho en elogios. "Marc Bernal jugó maravillosamente y le echaremos de menos. Es increíble el juego que tiene a los 17 años, las ideas que muestra en el campo, lo que hace es increíble".

Hansi Flick confirma quién hará de Marc Bernal

Sabiendo que no llegarán refuerzos, Hansi Flick tiene una difícil tarea por delante. Debe encontrar alguien que ocupe el rol de Marc Bernal y que no desentone. Ya vimos que pasó el año pasado con Oriol Romeu, y no puede suceder de nuevo.

Ante tal tesitura, Hansi Flick ha adelantado que Eric García es su elegido. También ha mencionado a Casadó, pero parece que el titular será el ex del Girona.

"Tenemos dos opciones: en cuanto a posición, Casadó o Eric García. Eric es más defensa, pero también juega en el centro del campo y lo hace muy bien, lo hemos visto", ha reconocido Flick.

Es más, ha también ha explicado que ha mantenido una charla con Eric García y que está dispuesto a todo. "Eric prefiere jugar en defensa, pero importa el equipo y no el individuo. Y él me ha dicho que si tiene que jugar en el medio, lo hará".

Por lo tanto, ya sabemos que Hansi Flick apostará por su fichaje personal ante la falta de refuerzos para cubrir la baja de Marc Bernal. Eric García ha pasado de ser una posible venta a titular en apenas días. Habrá que ver cómo le sale el invento al Barça.