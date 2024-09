Hansi Flick pide un fichaje clave para el pivote: mejor que Ilkay Gündogan

Hansi Flick ha llevado al Barça al siguiente nivel y la mejora es más que notable. Desde que ha aterrizado en la Ciudad Condal, todos los jugadores están mostrando su mejor fútbol. Por desgracia para él, ha perdido a uno de sus mejores activos, Ilkay Gündogan.

El Barça no pasa por un buen momento económico y no puede fichar todo lo que quiere. Este verano, además de Dani Olmo, tenía que incorporarse Nico Williams, pero no fue posible. Para inscribir a Olmo, Ilkay Gündogan tuvo que hacer las maletas y Hansi Flick ya tiene el remedio.

El futbolista que entra en los planes de Hansi Flick

Hansi Flick estaba muy ilusionado con la idea de entrenar al Barça y se puso manos a la obra antes de saber que sería oficial. El alemán no sabía si la destitución de Xavi Hernández sería oficial, pero no se dio por vencido. Finalmente, ha tenido la suerte de llegar al club en el que quería estar y está haciendo grandes cosas.

Por desgracia para él, Ilkay Gündogan se marchó porque vio que el club necesitaba vaciar masa salarial. La inscripción en LaLiga era una misión compleja para el Barça y el alemán fue el héroe sin capa. Pero Hansi Flick prefería llegar a otra solución, puesto que le gusta mucho su compatriota y quería ser quien lo entrenara.

Ahora que Hansi Flick ha tenido que hacerse a la idea de que no entrenará a Ilkay Gündogan, ha tenido que contemplar opciones. Necesita a un mediocentro que pueda sumarse tanto en ataque como en defensa. La solución la ha encontrado en la Bundesliga y lleva un par de temporadas sorprendiendo a todo el panorama futbolístico.

El favorito de Hansi Flick

Hansi Flick tiene a Angelo Stiller en su lista de favoritos desde antes de que llegara al Barça. El mediocentro del Stuttgart se está dando a conocer a nivel mundial y varios de los grandes se han interesado en él. Su valor de mercado es de 20 millones de euros, por lo que es asequible.

Según CaughtOffside, Hansi Flick está muy pendiente de la situación de Angelo Stiller. Una buena oferta podría ser suficiente para incorporar al fichaje, que tiene contrato con su entidad hasta 2027. Aunque no podemos asegurar nada, es probable que en el próximo mercado haya acercamientos.