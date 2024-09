Lo que necesita el Barça para ganar a Osasuna: 12 años, pura fantasía en La Masía

El Barça se mide a Osasuna para seguir con su racha de victorias, siete de siete hasta el momento y subiendo. Sin embargo, Hansi Flick ha considerado que hoy era un buen día para hacer rotaciones masivas. Ya le funcionó ante el Villarreal, pero El Sadar aprieta más y los chicos han notado la presión en los primeros 45 minutos, pues el marcador es de dos a cero.

En defensa, Balde e Íñigo han descansado para dar entrada a Gerard Martín y Sergi Domínguez. En el centro del campo, Eric García ha sentado a Marc Casadó. Y en la punta de ataque, Lamine Yamal y Raphinha tampoco han jugado, dejando su lugar a Ferran Torres y Pau Víctor.

Sin duda, un once totalmente renovado con el que Flick quiere conseguir los tres puntos ante Osasuna. Mañana se disputa el derbi entre el Atleti y el Real Madrid, por lo que la victoria esta noche es fundamental. Y, por eso, tras ver el equipo titular, muchos usuarios de la conocida red social X han pedido la presencia de la sensación del día, la nueva joya de La Masía.

Adam Qaroual: todos hablan de él pese al Osasuna-Barça

Es cierto que el Osasuna-Barça ha captado gran parte de la atención de los aficionados en el día de hoy. Sin embargo, no hace falta nada más que entrar a cualquier red social para darse cuenta de que algo pasa en La Masía. Y es que, a tenor de las imágenes, la fábrica de talentos culé acaba de encontrar al que algunos ya apodan "la reencarnación de Maradona".

El talento en cuestión se llama Adam Qaroual, tiene 12 años y, como vemos, ya ha sido bendecido por Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Su calidad está fuera de toda dudas y ya destaca por encima del resto en el equipo infantil del FC Barcelona. Juega como extremo, con un look que no pasa desapercibido, y realizando unos regates que no aparecen ni en los mejores videojuegos.

Adam Qaroual - La Masia WONDERKID 🔥

Adam Qaroual, madera de crack

No hay más que ver un par de jugadas de Adam Qaroual para darse cuenta de que estamos ante un talento fuera de lo común. Messi y Lamine Yamal destacaban siendo niños, pero Adam Qaroual realiza regates imposibles con solo 12 años que desafían a la lógica. Veremos si su progresión es la adecuada, pero lo cierto es que tiene un gran futuro por delante.

En este sentido, muchos usuarios ya pedían la convocatoria de Adam Qaroual para el partido de hoy entre Osasuna y Barça. Por calidad no será, pero su corta edad y su físico en desarrollo le impiden dar el salto.

La Masía tiene una nueva perla entre sus filas, por lo que habrá que estar muy atentos a su camino: apunta a crack mundial.