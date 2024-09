Ni en enero ni en verano: Míchel lo pide, Pedri y Gavi frenan la salida

El año pasado, Míchel consiguió algo que nadie se esperaba y demostró que el trabajo duro siempre da sus frutos. El Girona, equipo dirigido por él, estuvo primero en la tabla durante mucho tiempo, y aunque no se mantuvo, se clasificó para la máxima competición europea. Dio mucho de lo que hablar y el propio Barça perdió ambas veces contra dicho conjunto la temporada pasada.

Por desgracia para Míchel, la mayoría de sus grandes futbolistas han volado del nido y han ido a parar a otros conjuntos. Además, esperaba reforzar su médula con un futbolista del Barça al cual ya conoce muy bien. Finalmente, Pedri y Gavi han frenado dicho movimiento, frustrando, de esta forma, sus planes.

Míchel se lamenta

Míchel ha hecho y sigue haciendo un gran trabajo con el equipo, que pese a no ser el mismo, sigue a un gran nivel. Por desgracia para él, el Barça ha dado un paso al frente y ha demostrado que tiene una gran plantilla. Hansi Flick ha reconvertido totalmente a sus jugadores y Gavi será el próximo.

Cuando Gavi regrese de su lesión, es más que probable que el alemán también lo perfeccione. Hace meses que Hansi Flick estudia con detalle a todos sus futbolistas y ha dado con la tecla para crear un '11' de escándalo. Esto ha sido la perdición de Míchel, puesto que quería incorporar a un culé que justamente está teniendo protagonismo en el nuevo esquema del Barça.

El jugador del que estamos hablando es Pablo Torre, el joven mediocentro que no encontró su sitio en el equipo bajo las órdenes de Xavi. El año pasado estuvo cedido en el Girona, donde tampoco se consagró en el '11' inicial. Según El Nacional.cat, Míchel quiere volver a incorporarlo, pero no será posible.

Pablo Torre se queda en el Barça

Pablo Torre es un gran jugador, pero le ha costado adaptarse al conjunto de la Ciudad Condal. No lo ha tenido fácil en el Barça, pero parece que ha encontrado su sitio bajo las órdenes de Hansi Flick. Míchel no lo aprovechó en su momento y ahora se va a arrepentir.

El Barça no pasa por su mejor momento económico, pero no está dispuesto a vender a sus mejores activos. Pablo Torre está teniendo grandes actuaciones y es probable que siga en la misma línea. Se está viendo que se entiende a la perfección con Pedri y seguro que con Gavi también lo hará, por lo que no se puede vender.