Giro de 180º en el Barça, Dani Olmo no es el fichaje, tiene sustituto: 'Adiós PSG...'

Dani Olmo, mediocampista del Barça fichado durante el pasado mercado de fichajes de verano, sigue sin ser inscrito en LaLiga EA Sports y su futuro ahora es más incierto que nunca. El Barça confirma que el Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona ha denegado la cautelar que permitiría inscribir a Dani Olmo y que, por ende, tiene 4 días de margen. En caso de no ser registrado en la competición española, Dani Olmo quedaría libre y tendría total potestad para firmar gratis por otro equipo: el Barça se teme lo peor.

Como resulta evidente, este nuevo giro de 180º ha obligado al Barça a moverse rápido en un mercado de fichajes que sería la alternativa por si Dani Olmo se acaba marchando. El Barça contaba con la inscripción de Dani Olmo, pero esta se ha complicado y, por ende, prepara el fichaje de un crack que sería culer tras rechazar al PSG. Dani Olmo todavía sigue alucinando: el Barça tiene 4 días de margen para inscribirle en LaLiga EA Sports y Joan Laporta está pensando en fichajes para sustituir al mediocampista egarense.

El Barça intentaba esconderlo, pero lo cierto es que la situación de Dani Olmo no permite que el secreto siga sin ver la luz. El Barça, liderado por Joan Laporta, trabaja en estudiar todos los posibles escenarios y el que más peso cobra es el de acudir al mercado de fichajes para relevar a Olmo. El Barça se teme lo peor y, por ende, confirma que, en caso de que Dani Olmo no sea inscrito, fichará a su sustituto, que llegará tras decir adiós al PSG.

¿Qué jugador diría adiós al PSG para ser el nuevo Dani Olmo? Pues hablamo de Unai Hernández, atacante del Barça Atlètic que subiría al equipo para sustituir a Dani Olmo. El atacante gusta mucho a Hansi Flick y sería el 'fichaje' si Dani Olmo no termina de ser inscrito en LaLiga EA Sports. Hernández, internacional con España, ya está recuperado de su lesión y sería el gran beneficiado de la 'no' inscripción de Dani Olmo: adiós total y definitivo al PSG de Luis Enrique.