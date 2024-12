Hay acuerdo, el Barça ya tiene precio para Ansu Fati: su fichaje es cuestión de días

Ansu Fati apareció en el FC Barcelona como una de las grandes promesas de La Masía. A una edad temprana, su talento era innegable, y muchos lo comparaban con Messi debido a sus habilidades en el campo, su velocidad y su capacidad para definir. Sus primeros meses en la élite fueron sencillamente espectaculares, pero, con el paso de los años, su carrera se ha visto truncada por las lesiones.

Actualmente, Ansu Fati ha sido relegado a un papel secundario en el Barça y no parece que su situación vaya a mejorar a corto plazo. Hansi Flick, aunque mostró su confianza en el '10' durante la pretemporada, no ha podido darle los minutos necesarios para recuperar la forma física y mental que necesita. En muchos partidos, el extremo no ha sido ni siquiera considerado para entrar en el campo, lo que ha provocado que Ansu Fati esté más fuera que dentro.

Ansu Fati, venta obligada

Parece evidente que Ansu Fati no tiene sitio en el Barça, por lo que su salida solo parece cuestión de tiempo. Además, el club catalán se enfrenta a una situación financiera complicada y, por ello, ha decidido que Ansu debe salir para hacer espacio y conseguir los fondos necesarios. Y, para conseguirlo, Deco y Joan Laporta ya han fijado su precio de salida.

En concreto, presidente y director deportivo, conscientes del interés del Sevilla en Ansu Fati, han decidido elevar sus pretensiones. Hace algunas semanas se rumoreaba que Ansu podría salir por poco más de 10 millones. Sin embargo, según las últimas informaciones, parece que el FC Barcelona pide 25 millones para dejar marchar al '10'.

Esta cifra parece ser asequible para varios clubes, pero la situación económica de Sevilla, el principal interesado, no lo hace tan fácil. El Sevilla quiere a Ansu Fati, pero en este momento no puede pagar los 25 millones que pide el Barça. Por lo tanto la opción más factible pasa a ser la cesión.

¿Qué pasará con Ansu Fati?

El futuro de Ansu Fati parece estar cada vez más lejos del FC Barcelona. Aunque Sevilla es el destino que más suena para el joven extremo, no se descarta que otros clubes también se interesen por él. Ansu necesita salir para recuperar su nivel y seguir desarrollando su carrera, por lo que su salida del club catalán es prácticamente un hecho.

Con 25 millones de euros como precio de salida, Ansu Fati podría poner rumbo a Sevilla en los próximos días. En cualquier caso, lo que parece evidente es que su etapa en el FC Barcelona está llegando a su fin. La próxima temporada, ya sea con cesión o con traspaso definitivo, Ansu Fati continuará su carrera fuera del Camp Nou.