Giro de 180º con el amigo de Fermín López: se aleja del Barça por el Manchester United

Aunque la temporada no podría estar transcurriendo por cauces más ilusionantes, en el área de ojeadores del Barça no descansan. Todo está funcionando a la perfección, pero la realidad es que la plantilla culé no está todavía completa del todo. Hay algunas demarcaciones que siguen pidiendo a gritos algún refuerzo; por ejemplo, el lateral zurdo.

Alejandro Balde es titular indiscutible, pero en el seno del Barça temen que vuelva a caer lesionado. Además, su suplente, Gerard Martín, no ha terminado de convencer. En este orden de ideas, Deco y su equipo ya se estaban moviendo para hallar a un jugador que pudiera subir el nivel de esa parcela del campo.

Y uno de los nombres que se barajaban es el de un joven español que coincidió en seis ocasiones con Fermín López en varias convocatorias de la Sub-21. Su nombre es Álvaro Carreras y la realidad es que el Barça no es el único que está contemplando su fichaje. Liverpool y Real Madrid lo tendrían también monitorizado, aunque el Manchester United, su ex equipo, es el que parece tener preferencia.

Álvaro Carreras, ¿de nuevo en Old Trafford?

Empezó curtiéndose en el fútbol base del Racing de Ferrol antes de pasar por el del Deportivo de la Coruña y de invertir tres años de su fútbol formativo en La Fábrica del Real Madrid. En 2020, sin embargo, cuando Álvaro Carreras acababa de cumplir los 17 años, el Manchester United lo pescó para su filial. No llegó a debutar en el primer equipo y en 2022 se marchó cedido al Prenston de la Championship.

La temporada siguiente, la 2023/24, la invirtió en primer lugar en Granada, de nuevo a modo de préstamo, y luego en el Benfica. En Lisboa sí que convenció y Os Encarnados pagaron 6 millones de euros por quedarse en propiedad a Álvaro Carreras; firmó un contrato hasta 2029. Sin embargo, el Manchester United se guardó una opción de recompra que ahora podría aprovechar para repescarlo, pues el gallego está mostrando un nivel excelso en la capital de Portugal.

"Estamos siguiendo la evolución de Álvaro Carreras en el Benfica, tenemos una cláusula de recompra. Lo cedimos al Preston, al Granada. No jugó mucho allí y tuvimos la oportunidad de venderlo. Tenemos una cláusula de recompra que nos permite controlar la situación, una cláusula específica. Jugar en el United no es tan fácil, lleva tiempo", dijo Erik ten Hag, técnico de los Red Devils, hace unos días.

Esa misma cláusula es la que puede perjudicar al Barça en su tentativa de fichar a Álvaro Carreras. Es un lateral izquierdo de altura, 1,86 metros, que rinde a la perfección tanto en acciones defensivas como ofensivas. Ya está establecido, de hecho, en el once inicial de un equipo de Champions como el Benfica.