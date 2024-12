Fichaje inesperado, el Betis envía su oferta al Barça: nuevo caso Vitor Roque

El Betis no está obteniendo los resultados que quiere y está decidido a salir al mercado de fichajes próximamente. Teniendo en cuenta que no tienen mucho poder adquisitivo, deben buscar las mejores ofertas de mercado. Curiosamente, creen que la solución está en el Barça y Hansi Flick tendrá la última palabra.

Los de la Ciudad Condal se están recuperando poco a poco de su mala situación financiera y las gestiones están siendo buenas. Aunque parte de la afición no está conforme con las decisiones de la directiva, llegas como la de Hansi Flick han sido todo un acierto. Ahora, el Barça podría sacarle rendimiento a uno de sus cracks.

El caso "Vitor Roque"

Vitor Roque ha sido uno de los temas más comentados en el entorno del Barça desde que llegó el invierno pasado. El brasileño, teóricamente, no tenía que aterrizar en Europa hasta este verano, pero todo se adelantó. La baja de la ficha de Gavi a causa de la rotura de cruzados dejó un hueco en el primer equipo.

La solución fue trae a Vitor Roque quien, en teoría, iba a tener un proceso de adaptación. Por desgracia, el tiempo le ha dado la razón a aquellos que decían que había sido una apuesta personal de Deco. Xavi Hernández no lo tuvo en cuenta y decidió que lo mejor para el equipo era dejar al brasileño en el banquillo.

Vitor Roque lo ha pasado muy mal en la Ciudad Condal y ha acabado cedido en el Betis, donde sí está teniendo minutos de calidad. Hansi Flick tampoco creía que estuviese preparado, así que no hubo mucha discusión a la hora de salir. Ahora, uno de los futbolistas del Barça podría seguir los pasos de tigrinho.

Hansi Flick tendrá la última palabra

Hansi Flick está conformando una plantilla muy competitiva y la competencia es cada vez mayor. Hay grandes jugadores que no están teniendo opciones, como por ejemplo el recién fichado Pau Víctor. El ex del Girona, aunque ya estuvo cedido en el filial, no ha aparecido demasiado esta temporada.

Pese a hacer una gran pretemporada en la gira de Estrados Unidos, no ha conseguido arrebatarle la titularidad a Robert Lewandowski. El Nacional.cat afirma que el Betis ya le ha hecho una oferta al Barça para firmar a su joven como cedido. Si todo sigue igual, el culé podría seguir los pasos de Vitor Roque e ir a por minutos en el conjunto sevillano.