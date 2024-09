El fichaje de Adam Qaroual que ni el Barça ni Joan Laporta pueden evitar: todo cerrado

Adam Qaroual, centrocampista ofensivo alemán del Barça de tan solo 12 años, ya se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la Masia y del mundo del fútbol. Todavía en edad formativa, Adam Qaroual ya pone en apuros al Barça, pues ni el club culer ni Joan Laporta han podido evitar que firme un sorprendente y novedoso contrato profesional. Adam Qaroual se ha convertido en uno de los nombres propios de la Masia del Barça, pues este pasado fin de semana ha dejado varias obras de arte contra el Gavá.

Joan Laporta sabe que la Masia deberá seguir siendo el pilar fundamental del nuevo Barça de Flick y, por ende, está dispuesto a tener bajo control a todas sus mayores promesas. Ahora bien, esto no será posible con Adam Qaroual, pues el mediocampista alemán, que llegó al Barça este pasado verano, ha firmado un contrato y el Barça no lo podrá evitar. Joan Laporta ya lo sabe, pero entiende que el mundo del fútbol evoluciona y que, por consiguiente, será vital controlar a Adam Qaroual de forma amistosa, pues no queda más remedio.

El Barça sueña con ver progresar a Adam Qaroual, pero lo cierto es que el joven alemán solo tiene 12 años y, por este mismo motivo, el club quiere protegerle. O esa era la intención inicial, pues ni el Barça ni Joan Laporta han podido evitar el último gran movimiento de un Adam Qaroual que sueña con llegar a la élite. Joan Laporta ya confirma el 'desastre': con 12 años, Adam Qaroual ha firmado un nuevo y sorprendente contrato profesional que pondrá en apuros al Barça que lidera Flick.

Adam Qaroual, de promesa a problema para el Barça: 12 años y ya hace sufrir a Joan Laporta

El Barça no culminó un buen mercado de fichajes, pero no todo son malas noticias, pues la Masia sigue dando nuevos frutos y el último en llegar ha sido Adam Qaroual. Con Qaroual el Barça tiene el futuro asegurado y así lo considera, también, el presidente Joan Laporta. Un Joan Laporta, eso sí, que no podrá evitar que Qaroual firme un nuevo contrato profesional fuera del Barça.

Y es que, según ha trascendido en estas últimas horas, el joven canterano alemán formado en el PSV neerlandés estaría muy cerca de adentrarse en otra nueva y gran dimensión futbolística. Joan Laporta no esconde su preocupación, pues sueña con poder retener y, sobre todo, estabilizar a un Adam Qaroual que está revolucionando las redes sociales con sus jugadas propias de Maradona. Y no, no es ninguna broma: Adam Qaroual, de solo 12 años, ya ha sido comparado con Maradona y con Leo Messi, leyenda del Barça ahora en el Inter Miami.

El fichaje de Adam Qaroual que ni el Barça ni Joan Laporta pueden evitar: todo cerrado

Adam Qaroual ya es la gran perla futbolística y mediática de la Masia del Barça: su estilo de juego recuerda a Maradona y su físico a Xavi Simons. De hecho, en el Barça no han parado de comparar a Adam Qaroual con el mediocampista, que este pasado verano estuvo muy cerca de volver al club cedido por el PSG. Adam Qaroual recuerda a Simons en muchos aspectos: también en uno que preocupa mucho al Barça y que Joan Laporta no ha podido evitar.

La Masia no se acaba: tras el ascenso de perlas como Lamine Yamal, el Barça ya confirma que Adam Qaroual será el siguiente gran nombre en llegar a la élite. Tiene solo 12 años, pero, por suerte o por desgracia, Adam Qaroual ya se ha adentrado en otra gran dimensión y el Barça no lo podrá evitar, tampoco Joan Laporta. Todo está cerrado: Adam Qaroual, nueva perla de la Masia, ha firmado un gran y espectacular contrato profesional y eso que todavía tiene 12 años y que está en edad formativa.

¿Qué ha pasado con Adam Qaroual? Pues que, según ha avanzado 'Mundo Deportivo' y ha podido confirmar 'e-Notícies', Adam Qaroual ya ha firmado su primer contrato con un agente de futbolistas. Hablamos, más concretamente, de Jorge Mendes, quien ha fichado al joven Adam Qaroual para que se convierta en su representado más joven. Adam Qaroual ha firmado con Mendes y todo está cerrado: ni el Barça ni Joan Laporta han podido evitar que el joven alemán de un salto tan grande con 12 años.