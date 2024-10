Dos fichajes galácticos gratis para el Barça: Flick pide y Laporta hará lo imposible

La situación económica del Barça es conocida por todos. A Joan Laporta le está costando encontrar financiación para poder ejecutar las operaciones de fichaje que exige un equipo de la talla del culé. Y no hay dinero suficiente en las arcas como para poder plantearse hacer incorporaciones de primerísimo nivel.

No obstante, en el escenario de las contrataciones hay un pequeño espacio del que todo el mundo puede beneficiarse: la agencia libre. Son muchos los jugadores que acaban contrato con sus respectivos equipos y que, por ende, pueden buscarse uno nuevo, donde llegan sin que deba invertirse dinero en su fichaje. Y el Barça, indagando en esta oportunidad de mercado, se ha encontrado con dos opciones que, desde luego, supondrían un plus notable de calidad en la plantilla.

Y es que en los últimos días, la rumorología está relacionando a Salah y a De Bruyne con el Barça. Los dos serán libres en verano y podrán elegir su próximo destino a su merced. Y Joan Laporta hará lo imposible para que ambos puedan vestir la carcasa del Barça a partir de la 2025/26.

Salah y De Bruyne, ¿opciones reales para el Barça?

De momento todo suena muy bonito, pero no lo es tanto. Evidentemente, el Barça no va a ser el único equipo interesado en estas dos auténticas leyendas de la Premier League y la competencia para ficharles será realmente dura. Además, sus salarios son elevados y el Barça no va precisamente sobrado en lo que al Fair Play Financiero se refiere.

De hecho, en esta línea, tanto Salah como De Bruyne estuvieron muy cerca de dejar el Liverpool y el Manchester City, respectivamente, el pasado verano. Ambos contaban con suculentas ofertas procedentes del PSG en el caso del egipcio y de Arabia Saudí en el caso del belga. Ofertas que también estarán presentes en 2025 y a las que el Barça no podrá siquiera acercarse.

Aun así, como decíamos, Joan Laporta sabe que no pierde nada por intentarlo y hará todo lo que esté en su mano para tratar de convencer tanto a De Bruyne como a Salah. Y a Hansi Flick, desde luego, le encantaría poder contar con dos futbolistas de semejante entidad en su nómina.

Juntar a estos dos pedazo de jugones sería un auténtico notición para el Barça, algo falto de superestrellas. Hay que recordar, por cierto, que Salah y De Bruyne ya compartieron equipo hace unos años; ambos, cuando todavía eran jóvenes prometedores, estuvieron en el Chelsea de José Mourinho, pero el técnico portugués no les brindó protagonismo y debieron buscárselo lejos de Stamford Bridge.