Primer descarte, se va, Hansi Flick lo deja fuera del Barça-Leganés: En enero, oficial

Pese a que todas las miradas están puestas en lo que sucede sobre el verde de Estadio Olímpico de Montjuic, lo más destacado ha sido la decisión de Hansi Flick. Desde su llegada en verano, el alemán ha demostrado ser muy cercano con los suyos, especialmente con los jóvenes, e incluso ha tratado de recuperar a De Jong o Ansu Fati. Además, a nivel deportivo todo marcha sobre ruedas, por lo que es normal que la afición culé esté satisfecha con su trabajo.

Pese a ello, no todo son alegrías en Can Barça: los últimos tropiezos en LaLiga han permitido que el Madrid se acerque, así que el partido de esta noche es vital. El Barça-Leganés, que debería suponer un trámite para los de Hansi Flick, se ha convertido en un compromiso muy importante. Y lo cierto es que no ha empezado de la mejor manera, ya que los visitantes se han puesto por delante a los pocos minutos.

Sin embargo, la gran noticia del Barça-Leganés, más allá del resultado, no está sobre el césped. Y es que, por primera vez en la temporada, Hansi Flick ha podido realizar la convocatoria con todos los delanteros disponibles. Y su decisión deja intuir claramente sus preferencias y sus planes de cara al próximo mercado de fichajes.

Primer descarte, se va, Hansi Flick lo deja fuera del Barça-Leganés: Oficial en enero

La gran sorpresa en la previa del Barça-Leganés ha sido la enfermería del club catalán, con Ronald Araújo como principal novedad en la convocatoria. El charrúa ya está de vuelta tras varios meses de baja para complementar la línea defensiva. Pese a ello, Eric García ha sido el titular junto a Íñigo Martínez.

En cambio, en la delantera, Hansi Flick ha decidido dejar fuera de la lista a Ansu Fati. El '10' ya tenía el alta médica y estaba listo para recibir la llamada del alemán, pero no la ha recibido. En su lugar ha entrado Pablo Torre, un centrocampista.

Por lo tanto, parece claro que Ansu Fati será el primer descarte de la era Hansi Flick. Hoy, en el Barça-Leganés, ya lo ha sido, y de cara al mes de enero parece claro que debe salir si quiere jugar con regularidad. Las lesiones y las molestias físicas le han impedido encontrar la confianza necesaria para convencer a Flick.

El destino de Ansu Fati: 2 opciones

Con Ansu Fati en la rampa de salida, ahora toca ver cuál puede ser su destino. LaLiga parece la opción más probable tras su experiencia en el Brighton, y hay 2 equipos bastante interesados. Eso sí, convencer a Deco no será fácil, ya que espera sacar cierto rédito con su venta.

Por un lado, el Girona podría intentar fichar a Ansu Fati para el proyecto de Míchel. Los de Montilivi necesitan gol y calidad en el último tercio, y la opción del '10' del Barça puede ser interesante. Además, no tendría que marcharse muy lejos de casa y estaría controlado directamente por Deco.

Por otro costado, como opción más probable, está el Sevilla. Ansu Fati ya pasó por la cantera andaluza y podría volver a su casa. Dicha posibilidad lleva tiempo sonando en los despachos del Sánchez-Pizjuán y este enero podría ser oficial, aunque en este caso, como cedido.